La Casa di carta 5 e 6 SPOILER: data di uscita, cast e trama delle prossime serie Netflix

Arrivata la conferma che la quinta e la sesta stagione della serie Netflix La Casa di carta si faranno, ecco quello che sappiamo fino ad ora!

Una delle serie più amate dal pubblico di Netflix sta per tornare e la conferma è arrivata ufficiale nelle prossime ore. Ma quanto dovremo attendere per vedere le stagioni 5 e 6 de La Casa di carta?

Ecco tutti gli SPOILER!

La Casa di Carta 5 e 6 si faranno? Arrivata la conferma!

Il 2020 è stato un anno difficile anche per quanto riguarda le produzioni televisive: molte serie hanno visto uno stop o ritardi nelle riprese a causa della pandemia.

Nell’incertezza di questo inizio 2021 dunque la conferma che il seguito di alcune delle più seguite serie si faranno, porta anche una ventata di ottimismo generale.

È quanto capitato recentemente per La Casa di Carta, produzione Netflix diventata un fenomeno tra i più apprezzati dal pubblico. Le conferme arrivano sui social da alcuni attori del cast storico e dalla stessa piattaforma di streaming.

A svelare tutto con un post su Instagram sono stati infatti gli attori Pedro Alonso ed Alvaro Morte che interpretano nella serie Berlino e Il professore. I due attori, sorridenti, confermano in uno scatto in bianco e nero che la quinta serie si farà!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Non solo, i più appassionati della serie forse ricorderanno che già a novembre 2019 il produttore e direttore della serie, Jesus Colmenares, assicurò che la quarta parte non sarebbe stata l’unica ma che si sarebbero girate anche la quinta e la sesta come riporta Tecno Android.

Per ora la conferma è giunta solo per La Casa di carta 5 ma non vi sono motivi per non ritenere che anche la sesta parte si farà, come previsto.

Spoiler: data d’uscita, trama e cast

Grazie ad uno spoiler lanciato dal profilo social spagnolo della serie sappiamo che le riprese sono già finite. Ciò significa che non dovremo aspettare molto per vedere i nuovi episodi, anche se la data precisa non è ancora stata divulgata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Per quanto riguarda la trama è logico pensare che si proseguiranno le vicende da quanto accaduto nel finale della quarta stagione. Il professore verrà ucciso dall’ispettrice Alicia Sierra? Un opzione che non pare possibile, mentre più probabile è che l’intervento dell’ispettrice potrebbe essere a favore della banda.

Si ipotizzano poi nuovi colpi in America Latina o Usa e, grazie ad uno spoiler dato per sbaglio dall’attrice pare che la Sierra non sarà più incinta durante la quinta stagione.

Il cast viene confermato, dunque ritroveremo tutti gli amati interpreti già presenti ne La Casa di carta 4: Álvaro Morte, Najwa Nimri, Miguel Herrán, Úrsula COrberó, Jaime Lorente, Ester Acebo, Luca Peres, Darko Peric, ROdrigi De la Serna, Hovik Keuchkerlan, Belén Cuesta ed Enrique Arce.

Non resta che attendere la messa in onda della serie, per restare sempre aggiornati su La Casa di carta 5 continuate a seguirci!