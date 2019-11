La Caccia Monteperdido, trama della prima puntata: la scomparsa di Ana e Lucia

La caccia – Monteperdido è la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Megan Montaner. Tutte le anticipazioni della prima puntata del thriller psicologico!

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prima puntata della serie di Canale 5, con protagonista Megan Montaner, La caccia – Monteperdido, che ha riscosso enorme successo in Spagna.

La scomparsa di Ana e Lucia

La serie, in onda dal 10 novembre 2019 su Canale 5, parte con la scomparsa di due bambine, Ana e Lucia di 11 anni. I misteri si infittiranno soprattutto quando una delle due bambine verrà ritrovata, dopo cinque anni, priva di coscienza.

Sarà un incidente stradale a svelare che Ana sia ancora viva. Sara Campòs e Santiago Baìn cominceranno quindi a vederci più chiaro nella faccenda accaduta 5 anni prima.

Ana si troverà in uno stato di commozione cerebrale, mentre il conducente dell’auto sarà morto nell’impatto. In tutto questo, però, che fine ha fatto Lucia, la bambina che era scomparsa con lei?

Le indagini li condurranno in un nascondiglio dove probabilmente le ragazze erano tenute prigioniere. Una volta lì, noteranno come il sequestratore abbia dato fuoco a tutti gli elementi riconducibili a qualche traccia da seguire e sia fuggito con Lucia.

Sulle tracce di Lucia

I due poliziotti proseguiranno a indagare sul misterioso caso di Lucia e chiederanno ad Ana di tracciare un identikit del sequestratore. Il malvivente, però, aveva sempre avuto il volto coperto.

La trama della prima puntata rivela che Sara e Santiago riusciranno a scoprire che il rapitore risiede nello stesso loro paese. I due sembrano essere sempre più vicini alla verità.

La fiction La caccia-Monteperdido si compone di 8 episodi, che andranno in onda su Canale 5, in prima serata, in 4 appuntamenti diversi. La serie tv ha riscosso un successo straordinario in Spagna, dove si sta già pensando di produrre la seconda stagione.