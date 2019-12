La banana è il frutto più comunemente mangiato al mondo e un alimento base nella dieta di quasi tutti noi. Ma perché? È davvero un superfood?

Il frutto della banana esiste da migliaia di anni ed è apprezzato da tutti, compresi gli animali, in tutto il pianeta. Sono gustose, sane e relativamente economiche.

Le banane vengono coltivate nelle calde zone tropicali come il Sud America, l’Africa e alcune aree dei Caraibi.

Tuttavia, poiché le banane sono una parte significativa delle diete dei coltivatori locali, solo il 20% circa delle banane prodotte viene esportato.

Quando esco a fare un giro, non importa per quanto tempo, di solito ho una o due banane incastrate nel mio zaino. Sono perfetti per la pausa a metà corsa e ti danno l’energia necessaria quando sei in bandiera. Quindi cosa li rende un cibo così super?

Cosa sono le banane?

Derivato dalla parola araba “banan”, che significa dito, le banane crescono in grappoli chiamati “mani”. Crescono in grappoli contenenti 50-150 banane su ogni pianta.

Che ci crediate o no, le banane sono una forma di frutti di bosco, coltivate su alberi torreggianti in climi caldi. Sono dolci con una consistenza cremosa, protetti dalle loro giacche gialle luminose.

Ora arriva la parte divertente: le banane sono ricche di nutrienti e vitamine salutari a beneficio del nostro corpo, specialmente durante l’allenamento.

I 4 principali nutrienti sono Vitamina B6, Manganese, Vitamina C e Potassio. Una banana di medie dimensioni conterrà circa 95 Kcal e conterrà poco grasso, sodio o colesterolo.

Vantaggi della banana

C’è molto di più di quanto sembri con le banane. Non solo sono gustosi snack e grandi stimolatori di energia, ma portano anche una varietà di benefici per la salute mentale e fisica.

Il potassio è un minerale potente che aiuta il sistema cardiovascolare a mantenere un flusso sanguigno basso e regolare.

Ogni banana contiene circa 350 mg di potassio, quindi includere una banana al giorno nella dieta può aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare problemi di pressione sanguigna.

Le tracce di grassi presenti in natura nelle banane fanno parte della famiglia degli steroli.

Sebbene questi siano chimicamente simili al colesterolo, gli steroli presenti nelle banane aiutano effettivamente a bloccare l’accumulo di colesterolo nel sangue.

Una banana di medie dimensioni conterrà circa 3 g di fibre, il che le classifica in alto nell’indice del contenuto di fibre alimentari.

La fibra trovata nelle banane è ampiamente solubile e gli studi hanno dimostrato che riduce il rischio di malattie cardiache. La fibra è brillante anche per il tratto digestivo.

Aiuta a regolare la velocità con cui il tuo corpo converte i carboidrati in zuccheri semplici.

Un altro vantaggio per la salute che garantisce alle banane un titolo di “super cibo” sono i loro benefici per la salute mentale.

Il triptofano è una proteina che si trova nelle banane che il corpo utilizza per convertire in serotonina: la sostanza chimica della felicità. Questo aiuta a promuovere il relax e gli stati d’animo migliori.

Anche le banane hanno un indice basso sull’indice glicemico, che misura l’impatto del cibo sugli zuccheri nel sangue.