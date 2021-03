Il reality ha preso il via questa settimana ma pare che tra i naufraghi vi siano già scontri e malesseri. Scopriamo chi ha abbandonato per sempre il gioco e chi invece è a rischio.

Ieri giovedì 18 marzo è andata in onda la seconda puntata del reality che mette alla prova la capacità di sopravvivenza dei “naufraghi”.

I concorrenti- volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica- sono atterrati lunedì scorso sull’isola dell’Honduras che sarà la loro casa per i prossimi mesi.

I naufraghi, divisi nei due gruppi dei Burinos e dei Rafinados, hanno cominciato a prendere le misure con le difficoltà della vita sull’Isola.

Le prime giornate non sono mancati i primi scontri ed ieri sera la puntata è stata ricca di sfide appassionanti e di polemiche come quella che vede al centro il modello Akash Kumar.

La notizia è ufficiale ed è arrivata proprio una manciata di minuti fa: uno dei concorrenti ha abbandonato l’Isola.

Si tratta del Visconte Guglielmotti, come annuncia l’account Fb ufficiale della trasmissione. A chiarire i motivi che l’hanno spinto a questa difficile e ponderata decisione è stato proprio Ferdinando:

“Ho deciso che forse è meglio che me ne vado stasera..Sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco”.