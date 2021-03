L’Isola dei famosi, ecco chi vestirà Ilary Blasi: svelato il nome dello stilista

Manca poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Cresce l’attesa per l’esordio di Ilary Blasi, che sfoggerà abiti incredibili.

Ilary Blasi è pronta per dirigere questa nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Curerà tutto nei minimi dettagli, compresi i suoi look che avranno uno stile unico e inimitabile.

Scopriamo insieme chi sarà lo stilista che la vestirà per tutta la durata del reality show!

Ilary Blasi al timone de L’Isola dei famosi

Lunedì, 15 marzo 2021, in prima serata su Canale 5, inizierà una nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Alessia Marcuzzi ha passato il testimone a Ilary Blasi, che è ora pronta a immergersi in una nuova e grande avventura.

La conduttrice si metterà alla prova con un reality show mai condotto prima, dopo l’esperienza del Grande Fratello VIP, ora presentato da Alfonso Signorini.

Cresce l’attesa dei fan della donna, che non vedono l’ora di vedere come gestirà la situazione.

Ecco chi potrebbe essere il suo stilista

Qualche settimana, Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae di spalle, mentre si specchia in camerino.

E’ seduta, con le gambe accavallate e sollevate, poggiate sul bancone della toletta dove la truccatrice le aggiusta il make up.

Ilary Blasi è stupenda e lo scatto ha fatto il pieno di like. La foto in questione altro non è che quella di presentazione della nuova edizione de L’Isola dei famosi.

La conduttrice, per l’occasione, indossava un abito della griffe Genny, in pelle color mattone, che ha un costo esorbitante di ben 1950 euro.

Si tratta di un tubino aderente, con corpetto e retro in plissé.

L’abito ha colpito le fan della conduttrice, che ora si chiedono se sia questo lo stilista che vestirà Ilary per tutta la durata de L’Isola dei famosi.

Il suo nome è sicuramente il più gettonato, ma la Blasi potrebbe anche decidere di sfoggiare look di maison diverse.