L’isola dei famosi 2021, anticipazioni: concorrenti, conduttori, novità

Scopriamo insieme quali saranno le novità della nuova edizione del reality show di Canale 5, che dovrebbe iniziare nel 2021.

Dai nuovi conduttori ai concorrenti, dal nuovo format alla location che è cambiata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Queste e molte altre le novità della nuova edizione de L’Isola dei famosi!

Anticipazioni L’Isola dei famosi: ecco chi condurrà il reality show

Trepidante è l’attesa per il ritorno de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che è stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il programma di Mediaset sarebbe dovuto sbarcare in tv lo scorso gennaio, ma lo farà soltanto nel 2021.

Moltissime le novità di quest’anno, a cominciare dalla conduzione, che non sarà affidata ad Alessia Marcuzzi. Il timone, infatti, è stato trasferito a Ilary Blasi, che era rimasta a bocca asciutta.

Mentre la Marcuzzi sta ancora conducendo Temptation Island, Ilary ha rinunciato alla sua ormai storica conduzione del Grande Fratello Vip, affidata ad Alfonso Signorini.

Anticipazioni L’Isola dei famosi: la nuova location

Un’altra novità del reality è inerente alla location dello show. Negli anni precedenti a questo, i naufraghi sono sbarcati in Honduras, mentre adesso il luogo di approdo potrebbe subire variazioni.

A causa della pandemia, infatti, pare che non sarà possibile, per i concorrenti, volare fino all’America. Per questo, la produzione non avrebbe altra scelta che trasferire il programma in Europa.

Secondo il magazine “Nuovo”, la produzione starebbe valutando di ambientare il reality show di Canale 5 tra le Azzorre e le Canarie.

Per il momento, non si hanno altre informazioni relative al reality show, che dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2021. Nulla si sa ancora dei concorrenti: non sono trapelati nomi.

Per quanto riguarda il format, dovrebbe rimanere invariato, con la novità che tutti verranno sottoposti a quarantena e tamponi prima di entrare in contatto con il programma.