L’Eredità, il campione Massimo corteggiato sui social: ‘Messaggi ammiccanti’

Massimo Cannoletta ha fatto delle dichiarazioni sconvolgenti, che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato.

L’uomo è ormai considerato un vero e proprio sex symbol e riceve spesso messaggi ammiccanti sui social.

Il campione, però, sembrerebbe non gradirli affatto. Continuate a leggere per scoprire cos’ha dichiarato a tal proposito!

Massimo Cannoletta è il campione in carica a L’Eredità. Il divulgatore scientifico è molto apprezzato, soprattutto dal pubblico femminile.

Le donne lo considerano un vero e proprio sex symbol, oltre che un uomo di estrema cultura e intelligenza.

Nonostante Cannoletta sia lusingato dall’appellativo, pare non sia interessato a marciare sulla cosa.

Nel corso di una recente intervista, infatti, l’uomo ha dichiarato di ricevere messaggi ammiccanti sui social, ai quali però non sarebbe affatto interessato.

Massimo Cannoletta ha voluto puntualizzare alcune cose ed è apparso a tratti infastidito dalla notorietà.

Il campione de L’Eredità è felice di essere apprezzato, ma vorrebbe che il pubblico giudicasse esclusivamente il suo talento come concorrente.

Nel corso dell’intervista, ha dichiarato:

“Ricevo messaggi ammiccanti. Quando accade, specifico sempre che sono sui social a scopo divulgativo, non per fare altro. Non ho vent’anni. Non voglio paragonarmi ad Alberto Angela, il mio mito assoluto, ma anche lui divulga. Non lo facciamo certo per rimorchiare.”