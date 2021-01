L’Eredità, Massimo Cannoletta licenziato confessa: ‘ho perso il lavoro per il virus’

Il campione del programma quiz ha rivelato di essere stato licenziato a causa della pandemia e di essersi ritrovato senza lavoro.

Reduce dall’esperienza de L’Eredità, Massimo Cannoletta si è confessato sulla sua vita privata e ha rivelato di essere stato licenziato.

Il campione della trasmissione di Flavio Insinna si è ritrovato inaspettatamente senza lavoro.

Le ragioni del licenziamento sarebbero riconducibili al virus che continua a mettere in ginocchio il mondo intero.

Le confessioni di Massimo Cannoletta

Nel corso di un’intervista riportata da LiberoQuotidiano, Massimo Cannoletta si è rivelato e ha svelato alcuni dettagli relativi alla sua vita privata.

Ha confessato di sentirsi spiazzato a causa della notorietà raggiunta e che sia un onore per lui entrare in contatto con professionisti del calibro di Alberto Matano, Serena Bortone o Francesca Fialdini.

Cannoletta ha poi ammesso di non essersi pentito di aver lasciato L’Eredità e che si sia trattata di una decisione personale.

Ha poi stuzzicato il pubblico, confessando di essere single per la gioia delle donne.

Il campione ha perso il suo lavoro

Durante la chiacchierata, ha poi rivelato di essere stato licenziato a causa del virus:

“avevo un impiego nelle navi da crociera: con la pandemia mi sono trovato senza lavoro e ho capito che sarebbe durato tanto.”

Pare che a ciò sia stata dovuta la decisione di partecipare nel programma quiz di Flavio Insinna.

In realtà, non si trattava neppure della prima volta per Cannoletta:

“avevo tentato quando conduceva Amadeus, ma sono stato eliminato dopo pochi minuti.”

Ora sono tanti i progetti in serbo per la sua carriera, ma Massimo non vuole svelare nulla.

Nel frattempo Cannoletta è stato assunto da Monica Mosca, la direttrice di Gente che lo ha voluto come divulgatore culturale.

Infine, continua a lavorare sui social e sulle varie piattaforme con i suoi seguitissimi podcast.