L’Eredità, Martina Crocchia sbanca tutto ed ora? Le ipotesi sul suo futuro!

La nuova campionessa del game show condotto da Flavio Insinna ha già mandato in delirio il web e non per la cifra vinta.

La 39enne ha superato tutti vincendo una cifra da capogiro, ma il suo destino potrebbe continuare in tv.

Ecco chi è Martina Crocchia ed i rumors sul suo futuro, potrebbe essere accompagnata da un altro noto campione!

Martina Crocchia, campionessa de L’Eredità

Martina Crocchia ha 39 anni compiuti lo scorso 9 marzo ed è consulente di medicina e chirurgia estetica, come lei stessa dichiara sul portale LinkedIn e riporta Non Solo Tv.

Martina fa anche la modella come si evince da un sito a tema che riporta anche la sua altezza, 176 centimetri. La sua bellezza è stata subito notata dai telespettatori de l’Eredità, oltre che la sua grande bravura.

L’instancabile concorrente è anche appassionata di pole dance ed è proprietaria di una palestra.

Martina si è confermata campionessa per 10 puntate vincendo in totale un montepremi di 158 mila euro di gettoni d’oro – solo nella puntata scorsa ha portato a casa infatti 115 mila euro- come riporta MSN.

Il futuro di Martina in tv? Ecco cosa farà!

I social hanno già consacrato Martina come vero e proprio sex symbol del momento. La bella campionessa infatti non ha sbancato solo il montepremi di uno dei programmi più longevi ed amato dalla tv, condotto dall’amato Flavio Insinna, ma ha conquistato anche un nutrito seguito di fan.

LEGGI ANCHE –> Flavio Insinna, chi è la compagna Adriana Riccio.

Proprio i fan stanno già pensando al futuro della Crocchia e non escludono che possa essere ancora in tv. Come già accaduto per lo scorso concorrente del programma infatti, Massimo Cannoletta, le porte dello spettacolo potrebbero restare aperte anche per Martina.

Cannoletta è molto amato dal pubblico ed è rimasto nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” in qualità di opinionista fisso. Lo stesso destino potrebbe toccare a Martina? Molti se lo augurano ma non finisce qui!

Alcuni rumors che nelle ultime ore si fanno sempre più forti parlano di una possibile sfida proprio tra i due campioni, Cannoletta e la Crocchia.

Si sa infatti che Rai 1 proporrà dal 24 marzo lo speciale “L’Eredità per l’Italia”. Durante queste puntate dedicate alla raccolta fondi per varie Onlus si vedranno i principali campioni del passato.

I telespettatori hanno fatto sentire la loro voce chiedendo sui social che la sfida tra Massimo e Martina possa avvenire: Rai 1 li accontenterà?

Per scoprire se davvero vedremo ancora in tv Martina Crocchia ed in che veste non resta che seguire tutti i prossimi spoiler!