L’allieva, curiosità e anticipazioni sulla terza stagione: cast e data di inizio

L’allieva 3 torna in autunno su Rai 1 con le nuove puntate della fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

Scopriamo insieme cosa accadrà nella terza stagione de L’allieva 3, in arrivo nei palinsesti di Rai nel prossimo autunno televisivo!

L’allieva 3 ritorna in autunno?

Come tutti ormai sapranno, molti tra i progetti televisivi e cinematografici del nostro Paese hanno dovuto subire un arresto, per via dell’emergenza sanitaria.

Il Coronavirus ha portato alla sospensione di varie produzioni, tra cui L’allieva 3. La fiction di Rai ha dovuto sospendere le riprese della terza stagione, nell’ambito delle norme di contenimento di diffusione del contagio.

L’interruzione ha suscitato molta preoccupazione tra il pubblico televisivo, che ha temuto per le sorti della serie tv di successo, che ha letteralmente conquistato i loro cuori.

Pare proprio che i telespettatori non abbiano nulla da temere! Secondo alcune indiscrezioni, infatti, L’Allieva 3, potrebbe tornare in autunno con la terza stagione, che potrebbe essere l’ultima.

Anticipazioni terza stagione

Al centro delle puntate de L’allieva 3 pare proprio che ci sarà la storia d’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti, interpretati rispettivamente dagli amatissimi attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Tra alti e bassi, la coppia ha fatto sognare il pubblico nel corso della seconda stagione, e ora può finalmente godersi la propria relazione in maniera serena.

Siamo sicuri, però, che andrà davvero tutto così? In realtà la presunta presenza del fratello di Claudio Conforti potrebbe dare vita a nuove tensioni interne alla coppia.

Anche la presenza di Antonia Liskova, secondo alcuni rumors, potrebbe scombussolare i piani nei panni della nuova direttrice dell’Istituto di Medicina Legale. Il personaggio interpretato dalla Liskova, dunque, potrebbe rovinare il legame stretto tra il dottor Conforti e la dolce Alice?

Dei nuovi episodi dovrebbe far parte anche Giorgio Marchesi, che potrebbe interpretare il pm Einardi.