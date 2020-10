L’allieva 3, anticipazioni: Manes tra Claudio e Alice, la coppia è in crisi

L’allieva 3, anticipazioni: Manes tra Claudio e Alice, la coppia è in...

Scopriamo insieme cosa accadrà nella terza puntata de L’allieva 3, dove vi saranno importanti novità riguardo Claudio e Alice.

La coppia non riesce a vivere la propria relazione in tranquillità, sia a causa di Giacomo che di Andrea Manes.

Anticipazioni L’allieva: nuovi scontri tra Alice e Claudio

L’allieva 3 torna con un nuovo appuntamento della fiction di Rai 1, che andrà in onda in prima serata, domenica, 18 ottobre 2020.

Si tratta della terza puntata della terza stagione dell’amatissima serie tv con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Il pubblico avrà modo di vedere che il personaggio di Giacomo complicherà il rapporto in corso tra Alice e Claudio.

Allevi e Conforti sono sempre più crisi per questa ragione, ma anche per un secondo motivo: Alice sta lavorando troppo a causa dei numerosi incarichi affidatile dalla Suprema.

Intanto, la coppia verrà chiamata da Manes, con l’obiettivo di scoprire di più sulla sparizione di un’atleta olimpica. La donna è stata avvistata per l’ultima volta in un poligono di tiro.

Anticipazioni L’allieva: Manes tra Claudio e Alice

Nella terza puntata de L’allieva, vi sarà un nuovo riavvicinamento tra Claudio e Alice. I due prenderanno parte a un incontro lontano da Roma e si sentiranno nuovamente in sintonia.

Manes, però, romperà l’unione idilliaca tra i due, frapponendosi con l’ennesima richiesta per Alice.

Nel frattempo, Wally non si sentirà affatto bene e lamenterà alcuni improvvisi mancamenti. Deciderà, però, di non rivelare a nessuno il suo status e di agire in maniera del tutto indipendente.

Infine, avrà luogo cena improvvisata nell’abitazione di Alice. Sarà in quell’occasione che si manifesteranno alcuni lati a dir poco sorprendenti della Suprema.

Intanto, Claudio deciderà di non perdersi un convegno, ma penserà di non recarsi all’incontro da solo. Il pubblico sospetta che, nonostante gli sforzi, la storia tra l’allieva e Conforti possa presto giungere al capolinea.