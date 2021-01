Kuno, il frigo a elettricità zero che funziona grazie a tecniche antiche

Kuno è il frigo che funziona senza elettricità e che rappresenta un ottimo strumento di conservazione del cibo nelle zone povere del mondo.

Povertà. Questa è la parola che ha scatenato l’idea di creare Kuno, un frigorifero sostenibile che non ha bisogno di elettricità per funzionare.

I giovani inventori, Kuan Weiking e Theodore Garvindeo Seah hanno iniziato con un esercizio di mappatura mentale inserendo la parola ‘povertà‘ proprio nel mezzo e alla fine ramificandola per esplorare i problemi affrontati da coloro che vivono in comunità colpite da questa piaga sociale.

Kuno, il frigo che funziona senza elettricità

I due inventori si sono resi conto che la mancanza di elettricità era un problema significativo per i poveri, qualcosa che la maggior parte delle persone dà per scontato.

Nonostante sia l’anno 2021 e la tecnologia sia progredita così tanto, un incredibile 16% della popolazione mondiale non ha ancora accesso all’elettricità.

“Senza elettricità, come alimentano un frigorifero? Come mantengono il cibo fresco?“.

Queste le parole di Weiking aggiungendo che queste erano alcune delle domande pertinenti che si sono posti durante le fasi iniziali.

Ecco un’immagine di Kuno:

Weiking ha detto che dopo aver ristretto il problema, hanno unito le forze per cercare di risolverlo.

“Penso che sia così che ci è venuta l’idea“, ha detto durante un’intervista a Rojak Daily. Il duo ha presentato la propria innovazione all’annuale James Dyson Award e ha vinto il primo posto in Malesia, ricevendo un premio in denaro di 10.000 RM.

Cosa significa Kuno e come funziona?

Il nome Kuno, che significa qualcosa di vecchio o antico in malese, riflette la tecnologia dietro l’invenzione.

“(Il nome) sembrava molto adatto al nostro progetto in quanto il metodo non è qualcosa di nuovo”.

“È stato scoperto durante i tempi dell’antico Egitto e volevamo riportare l’idea e usarla per qualcosa che potesse essere implementato oggi“, ha spiegato Weiking.

La forma di Kuno, inoltre, è stata ispirata da Labu Sayong, una tradizionale brocca d’acqua solitamente modellata in argilla.

A differenza di altri mini refrigeratori o frigoriferi, Kuno utilizza il raffreddamento evaporativo per ridurre la temperatura all’interno del dispositivo stesso.

Come funziona è che il corpo principale di Kuno è costruito utilizzando una tecnica di invasatura a doppia parete.

La sabbia viene utilizzata per riempire il compartimento tra le due pareti e l’acqua viene quindi versata nell’area per assorbire la sabbia.

Il processo di raffreddamento evaporativo fa quindi il suo corso. L’acqua evaporerà lentamente dal passaggio, trasferendo il calore dall’interno del dispositivo verso l’esterno.

Kuno e la coltivazione di piante

Ciò che rimane sarà l’aria fresca. Inoltre, Weiking e Garvin hanno incluso anche una piccola area di invasatura nella parte superiore di Kuno che può essere utilizzata per coltivare piante commestibili usando il terreno.

L’irrigazione di routine aiuterà la pianta a crescere e l’acqua di accesso scorrerà verso il passaggio e consentirà il processo di raffreddamento evaporativo.

Sviluppando ulteriormente l’idea, sia Weiking che Garvin hanno affermato che il loro obiettivo immediato era quello di ottenere prima un modello funzionante adeguato.

“Abbiamo solo un modello stampato in 3D, ma vogliamo creare la struttura reale con l’argilla. Per fare questo, dovremo andare dai produttori di argilla e vedere se è realizzabile”.

“Solo una volta fatto ciò, possiamo condurre test adeguati, identificare i difetti e migliorare il design“, ha affermato Weiking.

Per quanto riguarda la forma stessa, entrambi gli inventori hanno affermato che si trattava solo di un prototipo e che poteva essere ingrandito o addirittura modificato in una forma quadrata, se necessario.

Teoricamente, ciò non dovrebbe influenzare la funzione di Kuno. Un’ottima idea, dunque, per combattere il problema della conservazione dei cibi, soprattutto nelle zone del mondo più povere, dove non ci sono tanti agi.