Ricordate l’attrice che interpretava Reva in Sentieri? Ecco com’è cambiata nel tempo la bravissima attrice della soap Kim Zimmer

Chi è un po più anzianotto potrebbe sicuramente ricordare della sopa opera “Sentieri” che ha appassionato milioni di telespettatori. La prima puntata trasmessa in TV fu il 1956 poi successivamente il 2009. Una soap che ha fatto appassionare intere generazioni. Ma una delle attrici che ha segnato il cuore di tutti i telespettatori è stata proprio Reva, interpretata dalla bravissima Kim Zimmer.

Che fine ha fatto Kim Zimmer

Moltissimi sono stati i telespettatori che all’epoca si sono appassionati alla soap ed infatti ricordano con nostalgia la coppia formata da Reva e Joshua Lewis, una coppia che è riuscita a tenere il fiato sospeso per oltre vent’anni. Come in molti ricordano infatti la bravissima Reva ha dovuto affrontare mille peripezie, scampando dalla morte più volte e una perdita di memoria. Insomma Reva al tempo di “Sentieri” ha dovuto affrontare tantissime vicissitudini che hanno tenuto incollati tantissimi telespettatori. Insomma Kim ha un curriculum davvero invidiabile.

Vediamo che infatti l’attrice nel corso degli anni ha interpretato diversi personaggi nella sua carriera d’attrice ma quello che è rimasto più impresso ai telespettatori è stata Reva. Ma non solo, l’attrice ha recitato anche in “ Steamboat” “Una vita da vivere ” e tanti altri film.

Ma cosa fa oggi Kim?

A quanto pare nonostante ikl sucesso ottenuto nel corso degli anni come attrice, Kim ha deciso di ritirarsi e di vivere la sua vita. Apparte sporadiche apparizioni in alcuni programmi televisivi, pare che Kim preferisca vivere serenamente la sua vita tenendo da parte il mondo dello spettacolo.