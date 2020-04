Chi è Kim Rossi Stuart, il noto attore e regista italiano, sposato con Ilaria Spada e padre dei piccoli Ettore e Ian

Scopriamo tutti i segreti di Kim Rossi Stuart!

Chi è Kim Rossi Stuart

Nasce a Roma, il 31 ottobre del 1969, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

L’attore è conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Romualdo nella serie tv di Fantaghirò. Inoltre, nel corso della sua carriera, recita in numerosi film, come Al di là delle nuvole, Pinocchio, Le chiavi di casa, Romanzo criminale, Piano, solo, Questione di cuore, Tommaso, Vallanzasca – Gli angeli del male e Anni felici.

Nel corso della sua carriera vince un David di Donatello, tre Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e tre Premi Flaiano.

Nel marzo del 2020 Kim Rossi Stuart manifesta una grande preoccupazione assieme alla sorella Loretta. I due, infatti, sono in pena per le sorti di Giacomo, nipote di Kim e figlio della donna, attualmente in carcere a Rebibbia.

I due non hanno notizie del ragazzo da 12 giorni e l’ultima volta lo hanno potuto vedere soltanto tramite Skype a causa dell’emergenza Coronavirus.

Chi è la moglie

Kim Rossi Stuart è sposato con un noto personaggio del mondo dello spettacolo: si tratta della ballerina e attrice Ilaria Spada.

Il primo incontra tra i due è avvenuto grazie all’amica in comune Caterina Balivo. In varie interviste è stato raccontato di come la Spada, che non aveva voglia di andare alla festa organizzata dall’amica, costretta da quest’ultima, si fosse presentata in tuta e felpona, e, come se non bastasse, fradicia a causa di una pozzanghera nella quale era caduta durante il tragitto.

Ciò non sarebbe bastato, però, per impedire che tra Kim e Ilaria scoppiasse un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo un solo mese dal loro incontro, i due decidono di sposarsi e nel novembre del 2011 nasce Ettore Rossi Stuart, il primo figlio della coppia. Nel luglio del 2019 nasce il secondo figlio, Ian.