‘Un forte dolore al petto’ Kikò Nalli trasportato con urgenza in ospedale: il messaggio suoi social dell’ex concorrente del GF

Kikò Nalli trasportato la scorsa notte con urgenza in ospedale a causa di un malore. L’ex concorrente del GF ha accusato un forte e insolito dolore al petto. Ecco maggiori dettagli sull’accaduto e le sue condizioni oggi

Kikò Nalli è negli ultimi anni un volto noto della Tv Italiana, da un lato per essere l’ex marito della celebre opinionista Vamp di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, dall’altro per essere stato uno dei Concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, l’hair Stylist, ha preoccupato tutti a seguito di una notizia diffusa dal portale online ‘Sabaudia Informa’, la quale ha annunciato un grave malore del personaggio televisivo e il trasporto con urgenza all’Ospedale di Goretti di Latina, dopo aver allertato il 118. Scopriamo di più.

‘Un forte dolore al petto’ Kiko Nalli traportato d’urgenza in ospedale: probabile infarto?

Dopo aver allertato i Soccorsi, a seguito del Malore, l’ex marito di Tina Cipollari è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a tutti i controlli necessari affinchè si riuscisse a risalire al motivo del malore.

Dalle analisi e controlli a cui si è sottoposto è emerso, nonostante il forte e insolito dolore al petto, che non si è trattato di un infarto. Ma, i medici hanno però denotato un forte innalzamento della pressione sanguigna, motivo per il quale hanno deciso di trattenerlo presso la struttura Ospedaliera per tenerlo sotto osservazione.

Kikò Nalli risponde ai fan preoccupati per la sua salute

L’ex marito dell’opinionista di Maria De Filippi, sommerso dall’affetto e la preoccupazione dei suoi follower, nella serata di ieri 5 Dicembre ha voluto condividere con i fan un post attraverso cui comunica di stare bene e che il malore è stato generato da un fortissimo stress:

‘Sto bene. È tutto apposto’

scrive su Instagram, poi aggiunge:

‘È stato solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre. Grazie a tutti. Kikò Nalli’

conclude Kikò Nalli.