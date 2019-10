Paura per Kikò Nalli, aggredito per le strade di Roma finisce in ospedale: “Mi hanno spaccato la testa”

Grande paura per Kikò Nalli, aggredito per le strade di Roma da un gruppo di ragazzini: “Mi hanno spaccato la testa“. La notizia è diffusa dall’ex marito di Tina Cipollari sul suo account Instagram, immediata la reazione di Ambra Lombardo che ha commentato l’accaduto sui social.

Kikò Nalli aggredito a Roma

Una notizia che ha sconvolto il popolo del web. Sul suo account Instagram, Kikò Nalli ha condiviso un post che ha spaventato i suoi seguaci. Cosa è successo? L’ex marito di Tina Cipollari ha raccontato di essere essere stato aggredito da un gruppo di ragazzini per le strade di Roma nel momento in cui due giovani fan lo hanno fermato per un selfie. Il fidanzato di Ambra Lombardo è andato in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria al pronto soccorso. Secondo quanto riportato da Kikò Nalli, due ragazzi gli hanno lanciato addosso delle pietre, ferendolo alla testa. Inoltre hanno anche insultato la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso:

“Ecco cosa succede a chi si fa i fatti suoi e si limita a fare il proprio lavoro!”

ha asserito l’ex concorrente del grande fratello.

Ambra Lombardo spaventata sui social

Ambra Lombardo non ha potuto fare a meno di commentare quanto è successo sui social mostrando il suo disprezzo. L’insegnante ha precisato che attualmente il suo fidanzato è in ospedale in attesa dei risultati della tac a cui si è sottoposto. La Lombardo ha poi aggiunto:

“Kikò Nalli è stato aggredito da ragazzi giovani ed è questa è la cosa che mi preoccupa di più: dove sono le famiglie? Sono schifata, vergogna!

Pare che questi ragazzini abbiano anche insultato Barbara D’Urso. I fan sono in attesa di altre notizie sulle sue condizioni di salute.