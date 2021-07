La sorella Kardashian ha sfoggiato il suo corpo statuario sotto la doccia: lo scatto è a dir poco uno spettacolo.

Una bellezza disarmante, a cui i suoi fan non vogliono proprio rinunciare: vediamo il suo ultimo post.

Khloé Kardashian

Impossibile non conoscerla, è nata a Los Angeles, il 27 giugno 1984.

È diventata famosa grazie alla sua partecipazione al reality show Al passo con i Kardashian, nei quali è protagonista insieme alla sua famiglia.

Lei è la terza figlia di Robert Kardashian e dell’imprenditrice Kris Jenner e come tutti sappiamo ha anche due famosissime sorelle maggiori Kourtney Kardashian e Kim Kardashian.

Inoltre ha anche un fratello minore, Rob Kardashian, e due sorelle minori da parte della madre, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Khloé, nonostante si sia dedicata per parecchio tempo alla televisione, ha avviato anche una carriera come imprenditrice e stilista.

I suoi brand raggiungono sempre un successo favoloso.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui, perché nel 2012 Forbes inserisce Khloé alla posizione numero 73 della lista delle cento celebrità più potenti al mondo e alla 5ª posizione della classifica delle donne più pagate della televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Khloé Kardashian , lo scatto bollente infiamma il web – Foto

Bella, ricca e famosa, non le manca proprio nulla.

Come abbiamo accennato prima lei è super seguita e famosa, infatti sul suo profilo Instagram ha ben 163 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

Sui social, non perde mai l’occasione per mostrare a tutti la sua disarmante bellezza, tutta americana.

Il suo ultimo post ha fatto impazzire migliaia di utenti, anzi qui si parla di milioni.

Ebbene sì, la sua ultima foto condivisa su Instagram ha ottenuto più di 2.500.000 di follower e oltre 26mila commenti.

Numeri da capogiro, ma l’immagine di lei sotto la doccia è davvero fin troppo bollente per non lasciare un like.

Le sue forme sensazionali hanno fatto centro anche questa volta, come sempre d’altronde.

Leggi anche –> Kim Kardashian continua a sfoggiare look poco sobri a Roma: lo scatto a Piazza di Spagna – Foto