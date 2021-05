Khaby Lame, sapete quanto guadagna con i suoi Tik Tok? Non crederete ai vostri occhi

Khaby Lame, sapete quanto guadagna con i suoi Tik Tok? Non crederete...

Khaby Lame è diventato ormai una vera e propria celebrità sui social. Ma sapete quanto guadagna con i suoi Tik Tok? Ecco tutti i dettagli.

Chi è che non conosce la più luminosa delle star su Tik Tok, Khaby Lame? Tale da conquistare anche il like del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, il noto influencer è seguito da oltre 65 milioni di followers in tutto il mondo.

La sua ironia ‘muta’ è il suo marchio di fabbrica. Perchè complicarsi la vita quando alcune cose possono essere risolte in maniera semplice e veloce?

Sono infatti le ‘video reactions’ e la sua espressione estremamente perplessa ai video di altri utenti diventati virali, i segreti del suo grande successo.

Una forma di comicità così semplice, a cui mai nessuno prima d’ora aveva mai pensato e che negli ultimi mesi sta spopolando sui social network.

Ma chi è Khaby Lame nella vita di tutti i giorni, e quanto guadagna?

Chi è Khaby Lame

Classe 2001, Khaby Lame ha origini senegalesi, ma vive in Italia da quando aveva solo un anno. Attualmente vive a Chivasso in Provincia di Torino, ove fino allo scoppio della Pandemia lavorava come operaio.

Purtroppo la crisi ha colpito anche la sua azienda, perdendo così il suo lavoro. Così ha iniziato a creare contenuti social di impatto su Tik Tok, i quali sono diventati pochissimo tempo virali rendendolo uno dei Tik Toker più seguiti sulla celebre piattaforma e non solo.

Ma quanto guadagna il celebre influencer?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

Quanto guadagna il celebre tik toker?

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram ”Quanto Guadagna”, Khaby Lame guadagnerebbe dagli 1 ai 4 centesimi per ogni 1000 visualizzazioni. Facendo un veloce calcolo dunque, il noto tik toker, guadagnerebbe per ogni milione di visualizzazioni dai 10 ai 40 euro.

E considerando che ogni video conta dai 30 ai 200 milioni di visualizzazioni, fa notare un utente, il tik toker porterebbe a casa un bel pò di soldini!!