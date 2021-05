Lo scherzo piccante al noto tik toker, è stato gradito dalla sua dolce metà? scopriamo cosa ha rivelato la ragazza.

Ormai non si parla d’altro, Khaby Lame è il personaggio più chiacchierato del momento.

Le sue espressioni hanno conquistato il web ed è diventato una vera e propria star di Tik Tok.

Il suo profilo, sulla piattaforma, ha ben 59,4 milioni di followers, invece su Instagram ben 15 milioni.

Un successo che nemmeno lui si aspettava, Khaby ha iniziato a fare video durante la pandemia, ma pochi mesi dopo ha raggiunto numeri inaspettati.

Non tutti sanno che la giovane star è fidanzato con una bellissima ragazza di nome Zaira Nucci, ha 18 anni ed è originaria di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Lei vive a Chivasso come Khaby e si sono conosciuti sui social nell’ottobre 2020.

Tempo fa, il ragazzo ha raccontato che si sono scambiati qualche messaggio su Instagram, poco dopo però hanno smesso si scriversi.

Ma il destino vuole che per caso si sono incontrati a Chivasso e lui le ha chiesto di uscire, da lì non si sono più lasciati:

“Ho capito immediatamente che le interessavo io come persona e non come personaggio di Tik Tok”.