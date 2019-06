Kevin Costner ‘Quella non era Whitney Houston’: la rivelazione choc sul film The Bodyguard – Foto

Kevin Costner, dopo 27 anni dall’uscita di Bodyguard con l’indimenticabile Whitney Houston, rivela un’inquietante verità

A distanza di anni Kevin Costner, svela un segreto che riguarda il film che consacrò anche la celebre Whitney anche come attrice oltre a cantante, rivelando una particolarità che era sfuggita a molti.

Le dichiarazioni di Kevin Costner sul film

Dopo 27 anni dall’uscita del film di fama mondiale Bodyguard, Kevin in un’intervista al settimanale Americano EW, ha dichiarato che l’iconica locandina del film degli anni novanta che vede lui protagonista con Whitney in realtà nasconde un segreto.

Costner ha rivelato che in realtà non è la popstar quella ritratta sulla locandina insieme a lui ma bensì la sua controfigura!

Non è quindi la Houston che si stringe tra le braccia della sua guardia del corpo (ovvero Kevin Costner) per cercare protezione dopo un fallito attentato da parte di un maniaco.

Kevin durante l’intervista racconta come sono andate le cose ed il perché di questa scelta:

Quel giorno Whitney era già andata a casa e stavamo girando con una delle sue controfigure. Nella scena lei doveva essere spaventata e nascondere il suo volto sulla mia spalla.

L’attore poi prosegue il suo racconto dicendo che proprio mentre stavano girando la scena i fotografi presenti sul set hanno iniziato a scattare delle foto come prove per la locandina.

Il motivo di questa scelta

Costner prosegue spiegando il motivo per cui fu fatta questa scelta, spiegando che a lui la foto piaceva perché era molto semplice ma evocativa.

Mandò lui stesso la foto alla Warner proponendola come locandina ideale. All’inizio furono tutti contrari perché non si vedeva il volto della cantante la foto fu infatti ritoccata cinque volte per far intravedere le fattezze del suo viso.

Ma dopo molta insistenza da parte dell’attore finirono per usare quella foto per far percepire l’intimo legame tra i due personaggi e nulla meglio di quell’immagine lo spiegava alla perfezione.