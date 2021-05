Ken Umano, Jessica Alves sotto ai ferri in Belgio: ecco com’è diventata ora

Ken Umano, Jessica Alves sotto ai ferri in Belgio: ecco com’è diventata...

Il Ken umano, ora conosciuto come Jessica Alves, continua con gli interventi chirurgici. Si è rifatto il seno ed ecco com’è diventato.

Conosciamo tutti il Ken Umano, che ora si fa chiamare Jessica Alves visto che ha completato la sua transizione da uomo a donna.

Poche ore fa, ha postato alcune storie in cui si mostra in una clinica a Bruxell, dopodiché ha mostrato la sua incredibile trasformazione. Vediamola insieme.

il Ken Umano sotto ai ferri

Il Ken Umano è sicuramente uno degli uomini che più si è sottoposto a degli interventi di chirurgia estetica nel corso della sua giovanissima età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

Abbiamo conosciuto questo controverso personaggio grazie a Barbara d’Urso nelle sue trasmissioni condotte su Canale 5.

Ai tempi del primo invito, il Ken Umano era appunto un uomo intenzionato a voler somigliare sempre di più a Ken.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)

Poi la notizia del cambio di rotta: a un certo punto il Ken Umano voleva somigliare sempre di più a Barbie.

Ora, invece, è alla ricerca della sua personalità e si è trasformato per somigliare sempre di più a una donna.

L’ultimo intervento estetico di Jessica Alves: l’incredibile trasformazione

Poche ore fa, il Ken umano, che ora si fa chiamare Jessica Alves, ha postato alcune storie su Instagram.

L’uomo, ormai donna, si mostra in Belgio e nello specifico a Bruxell, in una clinica dove si è recato per un intervento al seno.

Jessica Alves ha voluto rendere ancor più grandi suoi seni e ha mostrato orgogliosa le protesi.

Dopo qualche ora, ha postato anche le foto dell’incredibile risultato.

Il risultato è davvero incredibile e ha lasciato sbigottiti i fan della donna, che ora è al 100% femmina.