Kekko Silvestre, chi sono la moglie e i figli del celebre cantautore?

Chi è Kekko Silvestre

Nasce a Milano, il 17 febbraio del 1978, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Si appassiona alla musica sin da piccolo e inizia a studiare pianoforte a 5 anni, terminando i suoi studi di musica classica a 13 anni.

Fin dall’età adolescenziale scrive canzoni, arrangiandole con la collaborazione di Enrico Palmosi: grazie alla sua passione, crea la band dei Modà, e, assieme a Palmosi, scrive numerosi brani per altri artisti.

Tra gli album pubblicati dai Modà compaiono Ti amo veramente del 2004, Quello che non ti ho detto del 2006, Sala d’attesa del 2008, Viva i romantici del 2011, Gioia del 2013, Passione maledetta del 2015 e Testa o croce del 2019.

Note le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. La prima è avvenuta nel 2005, nella sezione Giovani, in gara con il brano Riesci a innamorarmi. A quest’esperienza segue quella del 2011 nella sezione Artisti, in coppia con la cantante Emma Marrone: i due si classificano secondi con la canzone Arriverà.

A Sanremo 2013, nella categoria Campioni, la band presenta le canzoni “Come l’acqua dentro il mare” e “Se si potesse non morire”: con la seconda, i Modà si aggiudicano il terzo posto in classifica.

Partecipa indirettamente ad altri Festival di Sanremo grazie ai suoi brani in gara: per Emma Marrone, ad esempio, firma il brano che le farà vincere il Festival di Sanremo 2012, Non è l’inferno.

Chi sono la moglie e i figli?

Silvestre è impegnato sentimentalmente dal 1999 con Laura, dalla quale il 20 dicembre del 2011 ha avuto una figlia di nome Gioia.

I due si conoscono da quando sono piccoli e insieme hanno preso tante importanti decisioni. Laura segue Kekko nel suo percorso professionale, incoraggiandolo e consigliandolo sempre.