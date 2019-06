Katy Perry ‘Mani sporche di sangue: ha ucciso una suora’ gravi accuse per alla cantante

Katy Perry, le accuse scioccanti da parte delle suore: la cantante avrebbe in qualche modo ammazzato una suora. Ecco cosa è successo

Continua la battaglia legale che vede coinvolta la cantante Americana Katy Perry e le suore del Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary.

La battaglia tra Katy e le suore del convento

A quanto pare la cantante, da anni, è in lite con le suore per il possesso del convento di Los Feliz. L’ultima suora rimasta in vita la accusa di morte di un’altra suora durante un udienza nel 2018.

Le sorelle portano avanti da anni una dura battaglia per trovare un altro acquirente che non sia la cantante, l’arcidiocesi però visti gli accordi presi con Katy si è rifiutata così sono andate in tribunale.

Nel 2018 è venuta a mancare una delle suore che più di tutte si era battute per evitare questa cosa, e lo stesso anno sembra che Perry abbia perso interesse nell’acquisto dell’immobile.

Le suore non hanno preso bene la cosa tanto che hanno accusato Katy di avere a che fare con la morte di suor Catherine Rose Holzman.

La morte della suora e le accuse a Katy

Infatti, secondo quanto riportato da Page Six proprio suor Suor Rita Callanan l’ultima sopravvissuta dell’ordine che si trovava nel convento, ha dichiarato che la cantante ha le mani sporche di sangue.

L’accusa è appunto legata alla morte di suor Holzman, 89 anni, morta di un malore in tribunale mentre stavano discutendo la questione dell’acquisto del convento.

Prima di morire sembra che la suore abbia detto:

“Katy Perry. Per favore fermati”.

Per questo motivo suor Rita accusa la cantante, attribuendo a lei la morte della sorella per gli anni di estenuanti lotte legali senza esclusione di colpi.

L’ultima suora rimasta ha 81 anni, ed è rimasta senza soldi a causa delle spese legali. Per quanto riguarda il convento attualmente è di nuovo sul mercato a 25 milioni di dollari.