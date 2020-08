Katia Noventa, chi è la conduttrice TV che è entrata in politica

Da Telemike all’ingresso in politica con Forza Italia, vediamo insieme il percorso di vita e professionale di Katia Noventa

Scopriamo di più su Katia Noventa, al centro dell’attenzione dei media per il suo interesse recente nei confronti della politica.

Chi è Katia Noventa

Nasce a Padova, il 24 novembre del 1966, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Inizia la sua carriera come modella e ha la possibilità di lavorare con dei brand importantissimi.

Debutta in televisione nel 1988, quando il Mike Bongiorno la vuole nel suo Telemike, dopo di che dal 1992 al 1994 affianca Fiorello nella conduzione di Karaoke.

Altre esperienze collezionate dalla donna sono Re per una Notte, con Gigi Sabani, Planet in onda su Italia 1, Vivere Meglio il programma di medicina in onda su Rete 4, e molte altre.

Nel 2002 prende il via la sua avventura su Rai 1 dove collabora con Uno Mattina curando i servizi di moda: rimane nel campo della moda, lavorando anche con Domenica In e Porta a porta dopofestival.

Dal 2003 conduce il magazine dedicato allo stile e al fashion Oltremoda su Raiuno. Nel 2009 ha poi presentato uno spazio dedicato alla moda all’interno del programma televisivo “Unomattina Week end”.

Adesso torna al centro dell’attenzione mediatica per il recente annuncio del suo ingresso in politica.

L’ingresso in politica della conduttrice tv

“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni regionali, quelle del 20 e del 21 settembre, nella lista di Forza Italia – Autonomia per il Veneto.”

Queste le parole di Katia Noventa, che i fan non si sarebbero mai aspettati.

La donna si è detta stanca della televisione “cambiata tanto” negli ultimi anni, professando l’idea di occuparsi “di qualcosa che sia più a contatto con la gente”, come raccontato al settimanale Chi.

Non ci resta che fare un enorme in bocca al lupo a Katia Noventa per la sua ascesa politica!