Katia Follesa ricoverata in ospedale per un’operazione al cuore: fan preoccupati

Katia Follesa, la bravissima comica e conduttrice di Junior Bake Off ricoverata d’urgenza in ospedale per un serio problema al cuore, ecco cosa è successo

Katia Follesa, la bravissima comica e conduttrice di Junior Bake Off e altri canali televisivi, ha fatto preoccupare i suoi fan con un post sul suo profilo social. La bravissima conduttrice infatti, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un problema molto serio al cuore.

La conduttrice, sempre sorridente e giocherellona, ha però fatto preoccupare i suoi fan con un un post sui social. La bella Katia infatti ha postato una foto che la ritrae su un letto d’ospedale.

Katia Follesa problemi cardiaci

La bella conduttrice infatti ha allarmato i suoi fan, quando ha postato sul suo profilo social una foto che la ritrae su di un letto d’ospedale attaccata a dei macchinari. Il post ha allarmato non poco i fan della conduttrice, che in pochissimo tempo hanno intasato il suo Instagram con migliaia di messaggi. La preoccupazione è stata tanta, ma Katia ha tenuto a specificare nel post pubblicato, che ora sta bene grazie ai medici e agli infermieri della clinica in cui è stata ricoverata:

“Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole! Grazie alla Dottoressa del mio cuore la Cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Leorenzo Menicanti il Cardiochirurgo piu affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1!!!”.

In tanti però non sanno che la bella Katia, soffre di problemi al cuore, una malattia congenita scoperta nel 2006 mettendo a rischio più di una volta la sua vita. Fortunatamente oggi la comica sta bene, nonostante la paura e la preoccupazione che ogni tanto il suo cuore le da.