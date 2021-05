Katia Follesa dimagrita per la malattia: ‘Ho un problema al cuore’

La comica ha rivelato il suo lato drammatico. In un’intervista Katia Follesa ha raccontato il motivo per cui ha dovuto perdere peso.

La comica di Lol-Chi ride è fuori ha ammesso di aver perso molti chili. Katia Follesa rivela la malattia che l’ha costretta a cambiare la sua vita.

Oggi è in piena forma Katia. Ha dovuto fare tanti sacrifici ma per la salute si deve accettare di cambiare anche quelle cattive abitudini più radicate.

LEGGI ANCHE –> Katia Follesa, il prima e dopo è incredibile ‘ha fatto un miracolo’ – FOTO

Katia Follesa perde chili per la malattia

L’ex star di Zelig, oggi nota comica e conduttrice, protagonista indiscussa di Lol, Katia Follesa ammette di aver dovuto cambiare la sua vita per una patologia congenita. La Follesa soffre infatti di un una cardiomiopatia ipertrofica, malattia che ha ucciso suo padre.

Katia si è accorta della malattia mentre guidava: la vista si è offuscata e ha avvertito un’assenza di battito cardiaco. Per fortuna ha avuto la lucidità di accostarsi.

Al settimanale F Katia ha rivelato di aver perso oltre venti chili:

“Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone. Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore. Ho seguito un percorso medico con un nutrizionista e ancora oggi, dopo un anno, faccio sport con un personal trainer tre volte a settimana. Ho rinunciato a uno stile di vita “pasticcione” per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”

Oltre a stare attenta ai chili di troppo, Katia ha rivelato di dover seguire una terapia a vita. L’artista, 45 anni, prende diverse pastiglie ed è spesso sotto controllo medico.

Katia mamma e moglie

Katia è mamma di Agata avuta, per via della malattia, con tante difficoltà motivo per cui una seconda gravidanza è per lei da scartare. La bimba è nata dall’amore col collega Angelo Pisani, il componente del duo comico Pali e Dispari conosciuto a Zelig.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)



Katia e Angelo non sono ancora sposati ma ormai da anni sono una famiglia. Nel 2010 è venuta a mondo Agata che non ha fatto altro che rendere più forte il loro rapporto.