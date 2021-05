Katia Follesa ha perso tantissimi chili, ma vediamo come ha fatto: il mistero è finalmente svelato.

La costanza e la determinazione hanno trasformato il corpo della nota comica, ma scopriamo di più.

Katia Follesa, la grave malattia

Ormai è sotto gli occhi di tutti il clamoroso dimagrimento di Katia Follesa.

Lei è dovuta scendere di peso non per un fattore estetico, bensì per dei motivi legati alla sua salute.

La comica soffre di cardiomiopatia ipertrofica, malattia di cui soffre e che è stata anche la causa della morte del padre.

E’ una patologia ereditaria, per questo dopo sua figlia Agata, nata nel 2010 dal legame con Angelo Pisani, non ha voluto avere un secondo figlio.

Ma ora che è dimagrita si sente meglio e il problema al cuore sembra quasi essere inesistente anche se deve assumere dei farmaci necessari per tenere a bada la malattia.

Infatti poco tempo fa ha rivelato:

“Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone.”

Perdere dei chili di troppo, è stato necessario e fondamentale per la sua salute, ma scopriamo come ha fatto.

La dieta di Katia Follesa

Katia ha abbandonato le vecchie e disastrose abitudini, infatti ora mangiare bene e praticare attività fisica con costanza, fa parte della vita della comica.

Pochi minuti fa, nelle sue stories Instagram la Follesa ha spiegato:

“Ho consultato un medico il quale, dopo una serie di esami, ha scoperto cosa il mio organismo non tollera. Mi ha sottoposto perciò ad un percorso alimentare senza particolari restrizioni ma eliminando quello che a me faceva male!”

Inoltre Katia è seguita anche da un personal trainer, con cui si allena ben tre volte a settimana.

La comica però ha voluto far chiarezza una volta per tutte, infatti ha risposto a tutte quelle persone che le chiedono di passarle dieta:

“Ogni individuo è diverso, ha una sua storia e soprattutto una generica. E’ necessario affidarsi a un medico competente.”

Aggiunge:

“Non è semplice impegnarsi, io sono pigra di natura, ma per la mia salute fisica era necessario alleggerire il carico. Ora sto molto meglio soprattutto mentalmente.”

Perdere così tanti chili non è facile, ma con impegno e costanza Katia ci è riuscita ed ora è in perfetta forma.

