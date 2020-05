Katia Follesa, chi sono il marito e la figlia della presentatrice e comica?

Chi è Katia Follesa, la nota attrice comica del duo “Katia e Valeria”, impegnata con Angelo Pisani e madre della piccola Agata

Scopriamo insieme tutti i segreti di Katia Follesa!

Chi è Katia Follesa

Katia Follesa nasce a Giussano, il 12 gennaio del 1976, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Grande appassionata di recitazione, diventa nota al grande pubblico quando nel 2004 entra nel cast del programma di Canale 5 “Zelig”,

Nel corso della trasmissione è protagonista di vari sketch in coppia con Valeria Graci, con la quale forma il duo comico “Katia e Valeria”. Distaccatasi dalla Graci, inizia una nuova esperienza accanto ai comici Ale e Franz e Alessandro Betti nel programma “Buona la prima!”.

Nel corso della sua carriera conduce numerosi programmi come Zelig Off, Zelig One, Quanto manca, Pucci Big Show, 90 special, Junior bake off. Nel 2019 conduce il programma di Real Time, Take Me Out – Esci con me.

Attualmente è impegnata nella conduzione del programma di Real Time “Cake Star”, che presenta in coppia con Damiano Carrara.

Chi sono il marito e la figlia

La Follesa è impegnata sentimentalmente con Angelo Pisani, attore comico classe ’79, conosciuto per aver fatto parte del duo “Pali e Dispari”.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1999, proprio in occasione delle loro partecipazioni a Zelig. Da quel momento il loro legame sentimentale ha dato vita anche a una collaborazione professionale.

Nel 2015 e 2017, infatti, hanno prestato la voce ai video-commenti di Fish&Clips, in onda su Comedy Central, nel 2014 hanno recitato nella sitcom “Uno di troppo”, mentre nel 2019, hanno organizzato lo spettacolo teatrale chiamato “Finché Social non ci separi”.

Dopo un periodi di separazione sopraggiunto a seguito di una crisi tra i due, la coppia pianifica le nozze dal 2019: il matrimonio è però rimandato per via dello scoppio della pandemia da Covid-19.

La coppia, insieme dal 1999, ha una figlia di nome Agata, nata nel 2011 e che oggi ha circa 9 anni.