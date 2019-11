Katia Follesa e Angelo Pisani, chi è la coppia vip: carriera, figli e malattia

Chi sono Katia Follesa e Angelo Pisani, la coppia vip formata dagli attori comici e amati da tutto il pubblico

Scopriamo tutti i segreti di Katia Follesa e Angelo Pisani. La prima, attrice comica e conduttrice, madre di una bambina e segnata da una malattia congenita; il secondo, suo marito, noto per aver fatto parte del celebre duo i Pali e Dispari.

Chi è Katia Follesa

Katiuscia Follesa nasce a Giussano il 12 gennaio 1976.

La carriera da comica inizia nel 2004, quando entra nel cast del programma di Canale 5 Zelig con Valeria Graci, formando il duo comico Katia e Valeria. Successivamente, l’attrice inizia una nuova esperienza accanto ai comici Ale e Franz e Alessandro Betti nel programma Buona la prima!.

Tra gli anni 2012 e 2018 partecipa in numerose trasmissioni televisive e conduce vari programmi come Zelig Off (2012), Zelig One (2013), Quanto manca (su Rai 2, 2014), Pucci Big Show (2017), 90 special (2018), Junior bake off (2018) e Cake Star (2018), entrambi in onda su Real Time.

Nel 2019 conduce il programma di Real Time, Take Me Out – Esci con me.

Chi è Angelo Pisani

Nasce a Milano nel 1979.

Studia ragioneria, frequenta l’Università di lingue straniere, dopo di che si iscrive al Laboratorio Scaldasole di Milano assieme all’amico Marco Silvestri.

Da questa esperienza nasce il duo Pali e Dispari che lo consacra a comico. Entrano nel cast del programma Zelig, dove diventano una presenza fissa dello show per ben 10 edizioni.

Nel 2019, l’attore propone, assieme alla compagna Katia Follesa, lo spettacolo teatrale Finché Social non ci separi.

Vita privata e curiosità

Dal 1999 Angelo Pisani e Katia Follesa hanno una relazione. I due, conosciutisi a Zelig, hanno anche una figlia di nome Agata.

La coppia ha collaborato, negli anni, anche professionalmente. Nel 2015 e 2017 prestano la voce ai video-commenti di Fish&Clips, in onda su Comedy Central, mentre nel 2014 recitano nella sitcom Uno di troppo (2014).

Katia Follesa è affetta da una cardiomiopatia congenita, una malattia, ereditata dal padre.