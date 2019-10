Kate Middleton “Deve trovarsi un lavoro”: la Regina Elisabetta mette in imbarazzo la moglie di William

Kate Middleton “Deve trovarsi un lavoro”: la Regina Elisabetta mette in imbarazzo...

Kate Middleton non è stata da subito simpatica alla Regina Elisabetta che a quanto pare ritiene inopportuno il fatto che la Duchessa non lavori

Prima del matrimonio con il Principe William Kate Middleton passò un’imbarazzante periodo per colpa di una frase detta dalla Regina Elisabetta. Un autore di corte rivela tutto.

Il fidanzamento lunghissimo tra il Principe William e Kate

Il primogenito del Principe Carlo e di Lady Diana è sempre stato un ragazzo sensibile che ha subito un grave trauma dal divorzio dei genitori prima e dalla morte della madre poi e l’aver conosciuto Kate da giovane ha dato stabilità alla sua vita.

I due si sono conosciuti infatti quando frequentavano l’Università di St Andrews nel 2001 e iniziarono a frequentarsi in modo più serio dall’anno seguente.

I loro rapporto ha avuto anche alti e bassi, dovuti sia alla difficoltà di gestire la pressione mediatica da parte di Kate che non era abituata, non essendo di origini nobili, e per l’ingerenza della Famiglia Reale.

Kate e Wiliam però riuscirono a superare anche un periodo di crisi nel rapporto nel 2007 poi risoltosi con il bellissimo matrimonio nell’ Abbazia di Westminster nel 2011.

la Regina mise in difficoltà la futura Duchessa di Cambridge

Da quello che si è sempre saputo la Regina approvava il fidanzamento prima ed il matrimonio poi di suo nipote William con Kate, ma fece una dichiarazione che lasciò tutti sbigottiti e mise la Middleton in una difficile situazione.

Come riporta il Daily Express l’esperta reale Katie Nicholl racconta che Elisabetta II mentre i due ragazzi si frequentavano era preoccupata che Kate si trovasse un lavoro prima di annunciare ufficialmente il fidanzamento con il Principe.

Il giornalista investigativo Vicky Ward in un servizio per Vanity Fair raccontò che quel commento mise in una posizione davvero difficile la fidanzata di William.

“In effetti stava già lavorando, come conferma il suo avvocato Gerrard Tyrrell”

La Middleton infatti aveva un impiego presso la ditta dei suoi genitori e stava anche frequentando un corso per creazione di cataloghi digitali.

Probabilmente Kate non aveva informato la Famiglia Reale del suo impiegò ma dopo le dichiarazioni della Regina si vide sommersa di offerte di lavoro da personaggi molto importanti dello showbusiness internazionale.

A quel punto Kate era in una situazione difficile perché se avesse rivelato il suo impiego o se avesse accettato le proposte sarebbe stata accusata di essere raccomandata o sfruttata.

Kate dopo questo evento trovò un lavoro part time nell’ufficio acquisti per Jingsaw catena di negozi di accessori moda di Jhon e Belle Robison

I due datori di lavoro hanno confermato la grande disponibilità e semplicità della Duchessa di Cambridge che con il tempo ha imparato a gestire il rapporto con la stampa e l’opinione pubblica che la apprezza molto.