Si teme fortemente per la salute di Kate Middleton e Il Principe William. La coppia reale a stretto contatto con un medico contagiato dal Covid-19, deceduto nelle ultime ore

Dopo il caso di Covid-19 del Principe Carlo, il quale attualmente dopo oltre una settimana di quarantena sarebbe in fase di guarigione, cresce la paura per altri due membri della famiglia reale.

Si tratta di Kate Middleton e il Principe William, i quali sono stati recentemente a contatto con una persona contagiata dal virus, la quale è venuta a mancare nelle ultime ore. Scopriamo di più.

Paura per il Duca e la Duchessa di Cambridge

Secondo quanto rivelato dai tabloid locali, dopo il caso del Principe del Galles, ad essere ad alto rischio di contagio da Coronavirus, il figlio William e la sua consorte Kate Middleton, i quali nonostante la diffusione del Virus non hanno interrotto i loro impegni reali in rappresentanza della Monarca Inglese.

I Duchi di Cambridge infatti, lo scorso 20 marzo hanno presieduto ad un incontro presso la Sede dell’NHS (Sistema Nazione Sanitario del Regno Unito) 111, ove pervengono ogni giorno le telefonate dei cittadini relative all’emergenza.

Altresì lo scorso 1 Aprile, hanno fatto invece visita in due ospedali londinesi, per dimostrare che i Reali sono vicini a tutto il personale sanitario in questa dura battaglia contro l’invisibile mostro.

Kate e William a rischio contagio

A destare paura, rivelano le fonti locali, è la morte di un medico dopo aver contratto il Covid-19, che è stato in quelle circostanze a contatto con loro.

Si teme chiaramente non solo per i Duchi di Cambridge ma anche per i tre principini.

I tabloid concludono cercando di tranquillizzare la cittadinanza rivelando che, al proposito si stanno effettuando tutte misure del caso al fine di ‘scongiurare il pericolo’ per l’amata coppia reale.