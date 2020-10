Kate Midletton, rilevata gravidanza gemellare: il medico però scopre la malattia

La duchessa di Cambridge torna a far parlare della sua gravidanza: un’ipotesi in particolare sta trovando ampio spazio nell’opinione pubblica.

Kate Middleton continua a essere al centro dell’attenzione dei media, specialmente in quest’ultimo periodo. La duchessa di Cambridge è al momento sotto i riflettori, perché i tabloid vogliono scoprire se è incinta oppure no, dopo aver discusso di questo tema nel corso di podcast.

Nell’incontro in questione, chiamato “Happy Mum, Happy Baby”, Middleton ha raccontato dell’impatto che la nascita dei bambini ha avuto su di lei e sul principe William.

Le speculazioni sulla gravidanza di Kate sono aumentate anche in concomitanza dell’annuncio della principessa Eugenie, che ha rivelato di aspettare il suo primo figlio con il marito Jack Brooksbank.

Si ritorna così a parlare della gravidanza di Kate e, in particolare, di quella in cui era incinta del suo primo figlio, il principino George.

Nel periodo della sua prima gravidanza, molti avevano pensato che Kate avrebbe potuto dare alla luce due gemelli, dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di un serio problema di salute.

Kate era stata obbligata al ricovero in ospedale a causa della sua iperemesi gravidica, una malattia mattutina acuta che richiede idratazione e sostanze nutritive supplementari.

In base a un rapporto della ABC, la condizione sarebbe, di solito, associata a chi porta in grembo due gemelli.

Lo conferma anche l’organizzazione Standford Children’s Health che riporta sul suo sito web:

“La condizione è più comune nelle donne in gravidanza con due gemelli o più.”

A causa dei dubbi sollevati sul fatto che Kate avrebbe potuto avere in grembo davvero due gemelli, Ingrid Seward, caporedattrice della rivista Majesty, è stata interrogata su chi sarebbe stato l’erede al trono in una situazione del genere:

“Beh, l’erede sarebbe sicuramente stato il bambino apparso per primo. Che fosse maschio o femmina poco importava, il primogenito sarebbe stato il primo in linea per il trono. È così semplice.”