‘Piena di soldi’ Kate Middleton, la verità sull’enorme patrimonio accumulato dopo il matrimonio

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, pare abbia un patrimonio da fare invidia, il libro che svela tutto sulle ricchezze dei Royals britannici

Kate Middleton, la nuora della Regina non è solo bella ed elegante, ora emerge che possiede un patrimonio di milioni di sterline. Volete conoscere i dettagli della dorata vita dei Reali Inglesi?

La Famiglia Reale tra doveri e piaceri

Alla Corte Britannica, la Famiglia Reale vive una vita di sicuro piacevole e nel lusso ma anche con tanti impegni ufficiali, sempre sotto il controllo critico della stampa.

Spesso sono trapelate informazioni sulle finanze dei Reali Inglesi e le cifre che emergono sono davvero da capogiro.

La Regina Elisabetta è ovviamente la più ricca, essendo anche la custode di tutto il patrimonio del Regno Unito, e le cifre di cui dispone si aggirano intorno al 1.6 miliardi di sterline.

Sotto di lei, gli altri appartenenti alla Famiglia Reale come Camilla, la seconda moglie del Principe Carlo che potrebbe quasi raggiungerla quando il marito diventerà Re.

Ma anche la giovane moglie del Principe William, nipote di Elisabetta II non se la passa affatto male e sarebbe all’8′ posto nella classifica dei più danarosi.

Ma come è emerso tutto ciò?

Il patrimonio da capogiro di Kate Middleton

L’eleganza e lo stile della moglie del Principe William, primogenito del Principe Carlo d’Inghilterra, è visibile a tutti grazie ai tabloid che la immortalano durante le apparizioni pubbliche.

Un lato meno conosciuto della vita della Duchessa di Cambridge riguarda invece il suo patrimonio economico.

Quanto guadagna Kate Middleton?

La moglie di William, a differenza del marito e del cognato Harry, non riceve direttamente un compenso proveniente dalla Corona per i suoi impegni pubblici, eppure pare che la bella Catherine sia molto ricca.

Come si legge su velvetgossip, l’ex politico inglese Norman Baker ha scritto recentemente un libro da titolo ” What Do You Do? What The Royal Family Don’t Want You To Know” che svela a quanto ammonta il gruzzolo della Middleton.

Secondo Baker infatti le cifre a disposizione di Kate non raggiungerebbero quelle della Regina ma sarebbero assolutamente degne di nota: ben 8 milioni di sterline.

Da dove arriverebbero questi soldi, considerato che Kate proviene da una modesta famiglia non nobile?

A quanto pare i suoi possedimenti deriverebbero soprattutto da donazioni e regali: case ai Caraibi, la macchina, lo chalet in montagna e molti altri.

“Le sue finanze sono gonfiate da ciò che le viene dato gratis”.

Ha dichiarato Baker, facendo capire come comunque la Duchessa di Cambridge sia molto amata e ricompensata per il suo impegno.