Kate Middleton e William nella bufera: ‘Non dovevano farlo in treno’

Il duca e la duchessa di Cambridge sono stati duramente attaccati per via del viaggio in treno fatto giorni fa. Ecco cos’hanno combinato.

I privilegi della famiglia reale sono infiniti, ma i sudditi pensavano che a tutto ci fosse un limite. Evidentemente non è così. L’ultimo caso ha trascinato William e Kate nella bufera.

Il motivo? La coppia ha intrapreso un viaggio in questi ultimi giorni, che ha provocato l’indignazione di molti.

Anche un personaggio illustre ha voluto dire la sua, lasciando poco spazio a libere interpretazioni.

Scopriamo insieme qual è la bomba che è scoppiata su Kate e William!

Il viaggio Kate e William

Nei giorni scorsi, Kate Middleton e il marito, il principe William, hanno intrapreso un viaggio a bordo del treno reale.

La coppia sta attraversando la Gran Bretagna e passerà per l’Inghilterra, la Scozia e il Galles per mostrare solidarietà alle persone colpite duramente dal virus.

L’itinerario era stato accolto positivamente dai sudditi, fino a quando non si è sollevata la polemica.

Il duro attacco contro i duchi di Cambridge

Il viaggio di Kate e William sta sollevando non poche polemiche.

La coppia, infatti, è stata aspramente criticata da chi li accusa di stare mettendo a rischio le proprie vite e di stare dando il cattivo esempio.

Tra gli accusatori c’è anche il ministro della Salute gallese, Vaughan Gething, che ha voluto dire la sua sul tour della famiglia reale:

“Preferirei che nessuno avesse visite inutili”

– ha detto Gething alla BBC.

Il ministro ha esortato i cittadini a non infrangere le regole imposte dal lockdown soltanto perché la famiglia reale ha preso iniziative inappropriate.

Anche tra i sudditi si è scatenata l’indignazione. Sono in molti, infatti, a non comprendere come mai alla famiglia reale vengano dati privilegi anche durante la pandemia.