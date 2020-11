Kate Middleton, la verità sulla separazione da William: ‘Dubbi sui sentimenti’

Una verità che salta alla cronaca solo oggi. La bella Kate Middleton ha avuto dei problemi ad accettare il Principe William con pregi e difetti.

Trapela adesso l’insicurezza di Kate nei confronti del duca di Cambridge!

Kate Middleton insicura dei sentimenti per William

Il legame tra Kate e William è indissolubile e dura ormai da molto tempo. I due si sono incontrati all’Università di St Andrews, che entrambi frequentavano.

Pare che William avesse notato Kate mentre si esibiva durante una sfilata di moda di beneficenza: per lui fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Per la donna, invece, sembra proprio di no. Da alcune indiscrezioni, infatti, emerge che Kate non fosse sicura di ciò che sentiva per William.

Secondo Victoria Arbiter, Kate

“non era molto sicura di essere interessata a William. All’epoca aveva una relazione con un altro alunno della St Andrews.”

Sappiamo tutti come andò a finire: i due intrapresero una relazione, che però non fu rose e fiori come molti credono.

Tutta la verità sulla rottura

William e Kate stettero insieme dal 2003 al 2007, anno in cui decisero di lasciarsi, durante una vacanza in Svizzera.

I due rimasero amici, ma, 12 settimane dopo la fiamma si riaccese.

William, infatti, riuscì a colmare le titubanze di Kate, che era incerta sul loro futuro insieme e spaventata dal futuro ruolo di regina consorte.

Pare che il principe convinse la futura moglie che stare con lui, nonostante il suo ruolo, fosse un prezzo che valeva la pena pagare.

Il periodo in cui rimasero amici fece bene a entrambi, diede a tutti e due il tempo di riflettere:

“Solo quando hanno fatto un passo indietro hanno avuto spazio per esaminare cosa provavano veramente l’uno per l’altro.”

Da allora, Kate e William sono diventati inseparabili e la duchessa di Cambridge è la vera e propria roccia della famiglia: è una moglie e una madre amorevole anche con i piccoli George, Charlotte e Louis.