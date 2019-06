Kate Middleton non può più avere figli, il motivo scioccante viene a galla: la preoccupazione del Principe William

La Duchessa di Cambridge desidera un altro figlio ma il Principe William non è un d’accordo, ecco il motivo.

Kate Middleton desidera un altro figlio

Secondo quanto riportato da numerosi tabloid inglesi, Kate Middleton desidera il quarto figlio. La moglie del Principe William ama i bambini e il suo desiderio è quello di avere un’altra figlia. Per quale motivo? Pare che la Duchessa di Cambridge voglia una sorellina per la piccola Charlotte affinchè possa costruire un bellissimo rapporto proprio come quello tra lei e la sorella Pippa Middleton. Durante un’uscita pubblico ha incontrato anche un piccolo bambino di cinque mesi e in quella occasione si è lasciata scappare : “mi viene voglia di avere un altro figlio“.

Una voce molto vicina alla famiglia reale ha affermato:

“L’arrivo di Charlotte è stato particolarmente positivo per George: all’inizio era un po’ geloso, ma adesso adora la sorella. Un’altra figlia potrebbe giovare a Louis”.

Tuttavia, il principe William non sembrerebbe essere d’accordo. La Duchessa di Cambridge ha sofferto molto di nausee durante le precedenti gravidanze e molto spesso è stata a letto per un lungo periodo e il marito teme per la salute di Kate.

Il Presunto tradimento del Principe William

Nelle ultime settimane la coppia reale è finita nel mirino del gossip per una questione piuttosto delicata. Di recente, si vocifera che il primogenito di Lady Diana e Il Principe Carlo si sia allontanato dalla moglie a causa dell’ex migliore amica. Nel dettaglio, Rose Hanbury dopo una lunga amicizia iniziata nel lontano 2016 durante un gala di beneficenza, non fa parte più della cerchia delle sue conoscenze. Il motivo? Si vocifera che William si sia interessato alla donna. Tuttavia si tratta solo di rumors ma e la coppia reale non ha mai confermato o smentito questa notizia.