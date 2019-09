Kate Middleton ‘Necessaria la psicoterapia’: emerge il dramma segreto della moglie del Principe William

Sempre sorridente e affabbile, Kate Middleton convive con alcuni fantasmi. A distanza di anni emerge il dramma segreto della Duchessa: ‘Il periodo più difficile della mia vita’

Siamo abituati a vedere Kate Middleton sempre perfetta, e sorridente, un sorriso il suo capace di infondere conforto nei momenti peggiori. In questi giorni non si fa altro che parlare della sua probabile 4 gravidanza. Ma in realtà, ciò che è emerso su di lei nelle ultime ore è un passato a dir poco particolare.

Ultimamente l’abbiamo vista al fianco di William mentre accompagna Charlotte al suo primo giorno di scuola, uno quadretto familiare commovente, e tutto ciò che ha sempre desiderato, rendere la quotidianità dei suoi bambini la più normale possibile.

Ma dietro quell’apparente felicità si nasconde una profonda sofferenza. A distanza di anni emerge il dramma segreto della Duchessa di Cambridge, una situazione purtroppo comune, ma che segna l’esistenza di ogni essere umano.

Kate Middleton, emerge il periodo più difficile della sua vita

Un occasione quella di accompagnare la sua piccola Charlotte insieme a suo marito William, spensierata e felice per la famiglia Windsor.

Kate nel pensare al benessere della sua prole, vuole in realta proteggerli e cercare di proteggere i loro ricordi, dato che pare non ne abbia di felici a scuola essendo stata vittima per lungo tempo di atti di bullismo, sia a scuola che durante i primi anni di Università, secondo l’express.uk.

In una vecchia intervista ai tabloid inglesi la stessa Duchessa, rilasciò alcune dichiarazioni in merito, al perchè per lei è importante il benessere dei bambini:

‘penso che ogni bambino debba cominciare la vita nel modo migliore possibile. So che per alcuni bambini talvolta la vita può essere difficile e piena di sfide’

Kate Middleton, un’adolescenza difficile: ‘costretta alla psicoterapia’

Secondo quanto emerso moglie del Principe William all’età di 13 anni era una ragazza timida e ‘secchiona’ e per tale ragione sarebbe stata vittima di bullismo nella prestigiosa scuola Down House. Atti simili si sarebbero manifestati anche durante il suo periodo al college di Marlborough.

La Middleton fu presa di mira da alcune ragazzine piuttosto aggressive e manipolative, così lasciò quell’istituto e seguì un ciclo sedute di psicoterapia per ritrovare il proprio equilibrio interiore, come riportò, tempo fa, Ok Magazine:

‘Kate non vuole che altri bambini subiscano quello che ha subìto lei. Era stata presa di mira perché era una ragazzina molto timida e le era stata resa la vita impossibile. Fece una dozzina di sedute che le furono di grande aiuto’

Lady Middleton, è riuscita a far fronte a questo periodo difficile anche grazie all’aiuto della sua preziosa famiglia, tanto amata anche da suo marito, che la reputa come la famiglia unita che avrebbe sempre desiderato per se, ma che non ha mai potuto avere.

Ciò nonostante, rivela la Signora Thornton, Kate è cresciuta ed è riuscita a superare le sue difficoltà, riuscendo anche a conseguire un master in Storia dell’arte.