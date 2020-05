‘William beccato con altre donne’ Kate Middleton, lo schiaffo in barca davanti a tutti: umiliazione pubblica

‘William beccato con altre donne’ Kate Middleton, lo schiaffo in barca davanti...

Kate Middleton e il Principe William stanno facendo parlare mezzo mondo per un episodio dai toni imbarazzanti in cui l’erede umilia la moglie

Il duca e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si sono sposati nove anni fa, celebrando l’anniversario del loro indimenticabile matrimonio reale alla fine del mese scorso. Ora, i genitori orgogliosi del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, sembrano felicemente incastrati nella vita familiare e nei loro doveri reali a sostegno della regina.

Tuttavia, nei primi mesi della loro relazione, la coppia ha attraversato giorni ricchi di angoscia, incluso un momento in cui il principe William “umiliava” la sua futura sposa.

William, l’umiliazione pubblica a Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William hanno avuto problemi di coppia nel 2004: il principe “ha umiliato” quella che era la sua ragazza – al tempo, prima di diventare sua moglie – partecipando a una crociera in yacht e aggregandosi a feste, secondo quanto afferma un biografo reale. L’autore reale Robert Jobson, nel suo libro del 2006, intitolato William’s Princess, parla della breve rottura che è intercorsa tra i due reali nel 2004.

Jobson scrive:

“Un momento significativo nella relazione è arrivato nel settembre 2004, quando William apparentemente snobbava Kate decidendo di andare in vacanza con soli uomini, in barca intorno alle isole greche”.

In realtà, al tempo le donne intorno non gli mancavano. Kate:

“Era irritata e umiliata e si sarà domandata se William fosse – in qualche modo – vigliacco cercando di spingerla oltre il limite, inducendola a interrompere la loro relazione”.

Un vero e proprio schiaffo morale alla immagine della futura Principessa.

Il biografo Continua: “Alla fine del 2004, non si poteva evitare il fatto che le segnalazioni di liti tra William e Kate più frequenti e sicuramente più persistenti”.

“Indipendentemente da chi sei, gli affari di cuore non sono mai semplici; per William e Kate si moltiplicarono tutte le complicazioni e i dubbi naturali, anche per il controllo degli altri e le pressioni peculiari alla posizione di William”, ha aggiunto.

“Le persone vicine a William sottolineano che parte della sua ansia, durante questo periodo difficile, derivava da una preoccupazione per il suo futuro”.

L’atteggiamento di William era dettato del fatto che voleva divertirsi prima di mettere la fede al dito, cosa che ovviamente lo avrebbe condizionato enormemente.

“William sa che, come futuro re, una volta raggiunto un certo livello di intimità con una ragazza, sarà difficile tornare indietro”. “Non voleva fare la mossa sbagliata”.

Anche se amava Kate, da futuro rampollo, non poteva permettersi di sposare subito la ragazza:

“Avvicinarsi e sistemarsi troppo presto gli sarebbe sembrato proprio questo, anche se i suoi sentimenti per la ragazza erano potenti”.

Tuttavia, Jobson ha anche discusso di come Kate abbia reagito perfettamente. Scrive:

“La risposta di Kate alle incertezze del suo fidanzato reale era un esempio da manuale su come tenersi il proprio uomo. Ha agito alla grande”.

La Middleton sapeva il fatto suo. Bravissima a giocare le sue carte:

“Potrebbe essere stata un po’ di spavalderia, ma Kate era abbastanza intelligente da sapere che essere appiccicosi e bisognosi non sarebbe stato giusto, visto che c’era un premio come William in ballo”.

“Gli ha dato il tempo e lo spazio che voleva, ma ha sbattuto i piedi in terra quando è stato il momento”. L’autore, infine, aggiunge: “Era naturalmente sconvolta e spaventata dal fatto che William stesse cercando di districarsi dalla relazione, ma si dice che gli avesse detto che aveva valutato la sua amicizia così tanto che era pronta ad accettare i suoi termini piuttosto irragionevoli”.