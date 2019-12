Kate Middleton, la somma spesa per umiliare Meghan Markle: l’indiscrezione diventa pubblica

L’abito natalizio di Kate Middleton ha fatto impallidire Meghan Markle, come è apparsa e quanto ha speso la Duchessa di Cambridge

La sfida natalizia tra le Duchesse britanniche è iniziata, emersa la cifra da capogiro che ha speso Kate Middleton per umilire Megan Markle in tv.

Kate e William crisi o figlio in arrivo?

Il Principe William e la moglie Kate Middleton sono una delle coppie più invidiate ed inossidabili della Royal Family, ma non è sempre stato così.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge si conobbero durante gli anni dell’università e divennero subito amici e confidenti, includendo nel loro rapporto d’amicizia anche il fratello di William, Harry.

Nel 2007 però si separarono per dieci mesi a causa pare dell’indecisione al matrimonio da parte di William ma il rapporto riprese e i due convolarono a nozze nel 2010.

Kate e William hanno superato anche grazie ai loro 3 bimbi George,Charlotte e Louis alcune voci di crisi e appaiono pubblicamente sempre più affiatati tanto da alimentare rumors di una quarta gravidanza di Kate.

La faida tra Kate e Meghan passa anche dall’outfit

Come riporta DiLei infatti anche nell’ultima apparizione tv il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono mostrati complici e molto affiatati.

Chi non va proprio d’accordo invece sarebbero le due cognate che da tempo non si parlano come confermano anche le ultime voci riguardanti la Duchessa di Sussex che avrebbe escluso Kae e William sia dai festeggiamenti del Ringraziamento sia da quelli previsti per il Natale.

Kate in particolare è apparsa raggiante nel documentario natalizio girato per la BBC dal titolo “A Berry Royal Christmas”, presentato da Mary Berry, ex star di Great British Bake Off, che andrà in onda il 16 dicembre.

Per l’occasione Kate ha sfoggiato un delizioso abito rosso in tema natalizio della stilista Alessandra Rich del valore di ben 1455 sterline.

La Middleton, ha presentato con il Principe William un dolce per Natale deliziando i telespettatori con la sua grazia e il suo bellissimo outfit facendo dimenticare l’apparizione tv per la stessa occasione dello scorso anno di Meghan Markle, che aveva anche colto l’occasione di presente il suo libro di ricette per beneficenza.

Chissà se Meghan ribatterà in qualche modo allo stile impeccabile di Kate o sta già pensando al Natale che passerà in America?

Ecco le foto del documentario che ha visto protagonista il Principe William e Kate Midleton