Kate Middleton si separa da Principe William, i due verso il divorzio “Non è più felice”

Kate Middleton, matrimonio con il principe William in crisi? Le voci sul presunto tradimento del principe

Da un pò di mesi si vocifera del presunto tradimento del marito di Kate Middleton con una delle sue migliori amici, l’indiscrezione.

Kate Middleton tradita? le voci sui giornali britannici

In passato, il tabloid inglese The Sun ha riportato una notizia che ha alimentato le chiacchiere sulla famiglia reale. In particolare, su una delle coppie nobili più amate nel mondo: Il Principe William e Kate Middleton. Negli ultimi mesi, la Duchessa ha interrotto i rapporti con una sua cara amica Rose Hanbury. Pare che abbia anche rifiutato il tentativo del marito di trovare un punto d’incontro tra le due donne.

Da tempo, Kate e Rose non sono più amiche. Ma quale sarà il motivo della loro rottura? I tabloid inglesi hanno ipotizzato che la Duchessa si sia rifiutata di concedere una seconda possibilità alla sua ex amica a causa di una relazione extraconiugale tra i due. Secondo quanto riportato da Hollywood Life, una fonte molto vicina alla famiglia reale avrebbe precisato che tali voci potrebbero ferire Rosa:

“E non solo li ferisce, ma sono anche molto preoccupati per Rose. È una donna sposata, con figli, e non è abituata ad essere sotto i riflettori. È un’amica non solo di Kate ma dell’intera famiglia, quindi la faccenda è sconvolgente per tutti.”

Matrimonio a capolinea

Alcuni siti inglesi hanno riportato una notizia che non è stata apprezzata dai numerosi fan della coppia reale. Secondo quanto affermato dallo scrittore inglese Andrew Morton nel suo romanzo “William ad Catherine“ tra i due c’è aria di crisi. E’ di poche ore fa la notizia secondo la quale il marito di Kate ignorerebbe sua moglie, soprattutto in pubblico. Addirittura c’è chi parla di divorzio. Al contrario, i fan della coppia pensano siano solo infondate voci di gossip.