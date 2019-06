Kate Middleton, spunta una nuova testimonianza sul tradimento di William: ‘La situazione è precipitata’

Kate Middleton è stata veramente tradita? Le prove furono smentite, ma adesso spunta un’importante testimonianza. Ecco cosa hanno raccontato

La Duchessa non sta vivendo un momento molto facile. Kate Middleton sta subendo passivamente le voci di un probabile tradimento di William con una sua ex amica. Ma per adesso nessuna prova dell’effettivo tradimento. Ma una nuova testimonianza potrebbe mettere ancora di più in crisi il matrimonio dei due.

Kate Middleton tradita? La testimonianza choc

Le voci sul tradimento del principe William ai danni di Kate Middleton impazzano sul web. Ma la preoccupazione più grande della moglie di William è sicuramente quella legata ai figli. Kate teme che i suoi piccoli possano leggere ciò che i giornali di gossip urlano a gran voce.

Ma davvero William ha tradito Kate con la vicina di casa Rose Hanbury? A incrementare il gossip, ci si mette anche una testimonianza. A parlare è un amico di Rose, che interpellato dal The Sun sotto anonimato ha affermato:

“Rose ha fatto di tutto per non far precipitare la situazione col marito. Sta vivendo un periodo difficile e non è facile essere oggetto di pettegolezzi solo perché ha stretto amicizia col Duca e la Duchessa di Cambridge”.

La testimonianza prova a smentire il gossip della relazione, ma comunque conferma che il rapporto tra William e Rose abbia creato grossi problemi sia a Rose che a Kate Middleton.

Rose distrutta dopo il gossip

Il fratello di Rose ha affermato che la sorella è distrutta dalle voci che circolano su di lei, in un momento difficile perché si sta separando dal marito. I più maliziosi dietro a questa separazione non hanno potuto fare a meno di vedere l’ombra di William e della loro presunta relazione.

Per adesso però ancora nessuna prova concreta di questo tradimento. Kate e William riusciranno a superare tutto questo? Noi ci auguriamo di sì. La favola deve continuare.