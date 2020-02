Terrorizzata dalla gravidanza, Kate Middleton ammette il dramma: la confessione spiazzante

La Duchessa di Cambridge Kate Middleton ha svelato il terribile momento passato dopo la nascita di George. Ecco cosa è emerso che nessuno sapeva!

Kate Middleton si presenta a sudditi inglesi e al mondo sempre sorridente ed in perfetta forma ma nasconde una sofferenza che non ha scordato e di cui ora è pronta a parlare. Ecco cosa ha rivelato in un’intervista.

La vita impegnata di una futura Regina

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, fin dal fidanzamento con il Principe William è sempre apparsa perfetta nella sua eleganza e la sua compostezza in ogni situazione ufficiale.

Sempre in prima fila negli impegni ufficiali spesso accanto alla Regina Elisabetta che ha anche consolato durante un momento di commozione mentre assistevano alle celebrazioni per il Giorno della Memoria.

Ora che la cognata Meghan Markle con la quale voci hanno sempre raccontato di una forte rivalità, ha deciso insieme al marito Harry di abbandonare il suo ruolo di reali tutto pare sulle spalle di Kate.

La Duchessa infatti, senza mai lamentarsi ma mostrando dei preoccupanti segni di stanchezza che hanno allarmato i sudditi, ha addirittura aumentato i suoi impegni ad esempio sul fronte della sensibilizzazione per la salute mentale e il sostegno dei genitori.

Kate Middleton si confessa in un’intervista: cosa ha passato

Il tema della genitorialità è molto sentito dalla Duchessa di Cambridge e dal marito il Principe William.

Entrambi più di una volta hanno dichiarato che il ruolo di genitori è la cosa più importante per loro.

Recentemente però Kate ha lasciato trapelare una verità che la dipinge meno perfetta e più umana.

La Duchessa infatti intervenendo nel podcast ormai famoso “Happy Mum, Happy Baby” con la scrittrice britannica Giovanna Fletcher ha rivelato di aver passato dei momenti difficili e di vero terrore prima e dopo il parto del suo primogenito George.

Nel 2013 infatti Kate partorì il suo primogenito ed in seguito gli altri due figli al St. Mary Hospital e lei e William li presentarono al mondo appena nati.

La Duchessa in quelle occasioni appariva sempre in forma smagliante e sorridente ma ammette ora che era terrorizzata dal nuovo ruolo di genitore:

“Sì, non mentirò è stato leggermente terrificante”

Ammette la Duchessa e poi continua:

“Avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti e l’incertezza di ciò che ci aspettava, quindi c’era ogni sorta di emozioni contrastanti”.

Subito dopo la nascita del piccolo, Kate ammise che non riuscì nemmeno a prendere sonno e la sua unica voglia era quella di tornare alla normalità di casa sua.

Kate ha ammesso che lei e William non erano preparati all’arrivo di un figlio:

“Ho completamente sottovalutato l’impatto e il cambiamento che ha avuto sulla nostra vita da quel momento”

La moglie del futuro Re del Regno Unito quindi ha dimostrato ancora una volta di essere una donna sensibile e semplice come tutte le mamme che esistono e di non vergognarsi di mostrare le sue debolezze. Ed è anche per questo che i sudditi la amano come Lady Diana.