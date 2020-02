‘Spende fondi per i vestiti’ Kate Middleton nella bufera: orribili accuse alla moglie di William

‘Spende fondi per i vestiti’ Kate Middleton nella bufera: orribili accuse alla...

Le polemiche investono Kate Middleton nel momento in cui stava recuperando notorietà. Ecco cosa è successo alla Duchessa di Cambridge

Kate Middleton dopo la Megxit deve fronteggiare un’inaspettata bufera nei suoi confronti. Sarebbe accusata di una mancanza molto grave, vediamo tutti i dettagli.

La Megxit e gli effetti su Kate Middleton

Nelle ultime settimane non si parla d’altro che della decisione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle di rinunciare al loro titolo per trasferirsi in Canada.

Questa decisione improvvisa ha portato anche delle conseguenze per il resto della Famiglia Reale ed in particolare per William e Kate.

Il primogenito del Principe Carlo infatti ha ottenuto nuovi titoli reali e con essi anche nuovi doveri e così sua moglie.

La Duchessa di Cambridge è stata vista ultimamente fisicamente provata, molto più magra e con il viso scavato.

Molti affermano che sia proprio per le conseguenze della Megxit che hanno offuscato la sua notorietà e che dopo i molti litigi dei mesi scorsi ora la moglie di William potrebbe recuperare consensi.

Eppure sembra proprio che Kate non possa proprio stare tranquilla, ecco cosa sta accadendo.

La Duchessa accusata di disinteresse?

Come riporta affariitaliani Kate Middleton sarebbe stata coinvolta negli ultimi giorni in uno scandalo che riguarda un ente di sostegno ai ragazzi disagiati di cui è portavoce.

A quanto pare la Middleton avrebbe deciso di chiudere l’Art Room per mancanza di fondi.

L’accusa arriverebbe da alcune collaboratrici del centro che dal 2012 si occupa di dare sostegno attraverso l’arte a bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio di vario tipo.

Secondo le dipendenti Kate si sarebbe disinteressata del progetto, saltando riunioni e dal 2017 smettendo di finanziare l’ente.

La cifra necessaria per evitare la chiusura del centro si aggirerebbe intorno alle 50mila sterline e le collaboratrici avrebbero affermato molto duramente:

“La cifra che spende per i suoi amati vestiti da Duchessa”

In più anche sui social molti utenti si sarebbero espressi contro la Duchessa, tra loro una rappresentante del centro Ark T Center, Emmy O’Shaughnessy.

La donna ha affermato che il suo centro sta cercando di recuperare fondi per evitare la chiusura dell’ Art Room,

“The Art Room fa una grande differenza per i bambini e i giovani per questo farò il possibile per raccogliere la somma necessaria”

Come prenderà queste aspre critiche Kate Middleton che è anche da poco stata nominata “La Principessa dei Bambini?