Principe William umilia pubblicamente Kate: ‘Le ha dato un vergognoso soprannome’

Kate Middleton, ai sudditi non piace il soprannome che il Principe William ha dato a sua moglie: “Durante la cerimonia di premiazione l’ha chiamata…”

Una delle coppie più amate e discusse della famiglia reale è quella formata da Kate Middleton e Il Principe William. Pare che il Duca di Cambridge abbia dato a sua moglie un soprannome che proprio non piace ai sudditi, ecco perchè.

Kate Middleton: il soprannome del marito

Negli ultimi anni, la coppia reale è al centro delle voci di gossip per la presunta crisi matrimoniale. Sui tabloid inglesi, spesso si legge che il loro matrimonio è al capolinea per il ‘tradimento’ del primogenito di Lady Diana e Il Principe Carlo con l’ex migliore amica della Duchessa di Cambridge :Rose Hanbury, voce questa non è mai confermata né smentita.

Di recente, la coppia reale ha presto pare, come da consuetudine, alla regata di beneficenza “King’s Cup” a Cowes. I due hanno partecipato alla gara su due diverse imbarcazioni. Nessuno dei due ha trionfato, ma addirittura la moglie del principe si è classificata all’ultimo posto. Secondo quanto riportato dal tabloid ‘Express UK’, la coppia è molto competitiva in ambito sportivo e visto che Kate Middleton non ha brillato, suo marito ha pensato bene di chiamarla con un soprannome che non è per niente piaciuto ai sudditi.

La furia dei sudditi

Nel 2013, quando la Duchessa di Cambridge ha dato alla luce il suo primo figlio, George, il Principe William ha coniato un nuovo soprannome per chiamare sua moglie. Nel reparto dell’ospedale del San Mary si è spesso sentito gridare :“Kate Poppet!” . Ma cosa significa il termine ‘poppet’?

Il termine in questione, ormai poco usato nel linguaggio comune, può assumere un duplice significato: ‘bambolina’ o ‘cara’ oppure in senso dispregiativo significa “pupazzetto” o “burattino“. Nell’ultima apparizione pubblica, pare che il Principe William abbia più volte chiamato la moglie in questo modo. Ma il web sembra non aver apprezzato e c’è chi sostiene che questo nomignolo sia offensivo.