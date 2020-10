Kate Middleton insulta William in pubblico: “Non è capace!”

Kate e William hanno dato spettacolo nel corso di una videochiamata, nella quale ha svelato senza freni una mancanza di William.

Kate attacca, ma William non ce la fa a rimanere in silenzio e la sua reazione lascia tutti increduli.

Kate e William si confrontano in videochiamata

Kate Middleton e il principe William hanno un rapporto invidiabile. Solare e giocoso, i due si prendono spesso in giro pubblicamente.

È di solito la duchessa di Cambridge a beffarsi del marito, con il quale ha una completa sintonia.

Di recente, Kate ha preso in giro William nel corso di una videochiamata con degli insegnanti del Pakistan, che i reali avevano conosciuto un anno prima, nel corso del loro viaggio nel Paese.

Durante la chiamata, tutti hanno giocato a Pictionary, attività alla quale hanno preso parte anche gli studenti.

È stato proprio in occasione del gioco da tavolo che Kate ha criticato il marito davanti a tutti, dimenticando di essere vista da persone che vivono da un’altra parte nel mondo.

Kate tuona al marito, ma lui reagisce

Durante la videochiamata, Kate Middleton e William si sono congratulati con la scuola in Pakistan per come sta gestendo il rientro a scuola, nonostante il Coronavirus.

“State facendo un lavoro straordinario, soprattutto ora che le cose si sono fatte così difficili.”

La duchessa ha chiesto agli alunni se fossero felici di essere tornati a scuola. I bambini hanno risposto insieme:

“Sì, molto felici.”

Sia gli insegnanti che gli studenti che partecipavano alla chiamata indossavano le mascherine.

Nel corso della chiacchierata, tutti si divertivano giocando a Pictionary. Dopo che i reali hanno mostrato quanto fossero impressionati dalle abilità di disegno dei bambini, uno degli alunni ha chiesto loro se amassero disegnare.

È stato allora che il principe William ha risposto:

“Sì, sicuramente, a entrambi piace un po’ disegnare. Catherine è molto brava, io non ne sono capace.”

Dopo l’uscita di William, Kate è intervenuta immediatamente dando ragione a William ma afferrandolo teneramente per il braccio ha tuonato:

“Non ti eserciti abbastanza!”

La reazione di William è stata inaspettatamente moderata: il duca ha dato ragione alla moglie e le ha sorriso pacatamente.

Il principe ha sempre avuto un carattere moderato e ancora una volta è apparso particolarmente accondiscendente nei confronti della moglie.