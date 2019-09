Kate Middleton scappa in lacrime dal Palazzo ‘Una convivenza da incubo’: una separazione inevitabile

Kate Middleton scappa in lacrime dal Palazzo ‘Una convivenza da incubo’: una...

Un anno intenso, questo 2019, per Kate Middleton. A rivelarlo alcune fonti anonime, le quali raccontano di un annata difficile, appesantita dalle tensioni di corte, dai rumors sul presunto tradimento del Principe William, all’incessante astio con la moglie del cognato, Meghan Markle, la quale sarebbe tra i principali motivi dello stress della Duchessa di Cambridge, avendo sconvolto con il suo ‘personaggio ingombrate’ l’equilibrio della corte reale e tutto ciò che ne consegue.

Uno degli eventi preminenti di questo 2019, è di certo la repentina separazione dei due fratelli Harry e William, iniziata ufficialmente con l’abbandono da parte del Duca del Sussex, della Royal Foundation, fondata nel 2009 per perseguire le attività benefiche di Lady Diana, scomparsa nel 1997, e onorarne la memoria.

Secondo quanto raccontato dai tabloid locali, sarebbe stato un duro colpo per Kate Middleton, la quale quando l’ha saputo sarebbe scoppiata in lacrime lasciando sconvolta Buckingham Palace.

Ecco quanto riportato all’epoca dalle fonti anonime inglesi:

‘Kate è incredibilmente turbata per questa separazione. Non riesce a credere a tutto quello che è successo. Questa scissione è stato il suo peggior incubo che è diventato realtà’

Una separazione che al di là dei rumors, sarebbe stata del tutto inevitabile.

La Ducchessa di Cambridge: ‘L’arrivo di Meghan è stata l’ultima goccia’

Se da un lato i tabloid raccontano la scissione dalla Royal Foundation, dei Duchi del Sussex come una manovra riorganizzativa necessaria, in virtù del destino di William in qualità futuro Re D’Inghillterra, dall’altro i rumors provenienti dal palazzo raccontano tutt’altra verità.

Ecco quanto rivelato qualche tempo fa da Russel Myers, esperto della famiglia reale, al Daily Mail:

‘I Sussex stanno prendendo una direzione diversa e questo ha molto a che fare con il principe William, che è pronto a diventare principe di Galles e re’

di contro la suddetta fonte anonima racconta una versione totalmente opposta, ovvero che la scissione sarebbe dovuta alle continue e chiacchierate liti tra Meghan e Kate, in cui la Duchessa del Sussex con il suo carattere preponderante sarebbe la causa dell’allontanamento dei due fratelli.

In un anno già intenso di per se, per la Duchessa di Cambridge la stessa fonte rivela che l’arrivo di Meghan sarebbe stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso:

‘Il 2019 è stato un anno molto difficile per Kate, un periodo costellato di drammi intensi. L’ultima goccia? È stato l’arrivo di Meghan’

Voci di corridoio o verità? Non ci è dovuto probabilmente saperlo, ciò che è sicuro è che Lady Markle e il suo caratterino ribelle non sono visti di buon occhio soprattutto dalla Sovrana Inglese e suo marito i quali fino all’ultimo momento avrebbero pregato il nipote affinchè ‘non spossasse un’attrice’.