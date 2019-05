Kate Middleton, scopre uno scandalo a Corte: “Che vergogna, sono disgustata”

Kate Middleton ha scoperto uno scandalo a Corte per la quale si è allontanata, reputandosi molto disgustata. Ma cosa è successo?

Uno scandalo che ha travolto Buckingham Palace e che Kate Middleton ha scoperto, rimasta attonita e ritenendosi fuori da tutto il discorso.

Il rapporto tra Kate e William

Kate e William rappresentano la coppia reale che da vita all’immaginario di tutte le favole. Felici con tre figli, in questo periodo sotto la lente di ingrandimento per il presunto tradimento di William quando lei era incinta.

Eppure, come sappiamo, dai tabloid inglesi sono tantissime le cose che emergono e anche un sorriso mancato può essere interpretato in maniera non corretta.

Kate però ha scoperto uno scandalo accaduto tra le mura del palazzo e se ne dissocia completamente. Di cosa sta parlando?

Lo scandalo scoperto da Kate sul Principe Andrea

La Duchessa, moglie del Principe William, è famosa per il suo rigore e rispetto del protocollo reale – per questo motivo quando qualcosa non viene fatto secondo le regole va su tutte le furie.

Uno scandalo, come si apprende nuovamente da alcuni tabloid inglesi come New Idea, che aveva sommerso – tra i tanti – il Palazzo Reale e la Regina Elisabetta riguardava il tanto chiacchierato Principe Andrea.

Il fratello di Carlo era stato accusato di aver molestato una minorenne, costringendola ad avere rapporti intimi con lui. Il Palazzo si è battuto per affermare la sua estraneità dei fatti ma Kate non ci sta e volta le spalle allo zio del marito.

William, dal canto suo, segue la moglie e prende le distanze da tutta questa annosa situazione e si schiera contro lo zio e questo scandalo molto grave: