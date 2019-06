Kate Middleton, la strana rivelazione della zia di William fa il giro del mondo: inglesi senza parole

Kate Middleton è amata e rispettata ma ora una rivelazione della zia di William lascia gli inglesi increduli: non se lo sarebbero mai aspettato!

Cambiano le generazioni e oggi Kate Middleton viene vista come la futura Regina di Inghilterra, spodestando Camilla e Meghan nel cuore degli inglesi – e non solo. Ma la zia di William e Harry cosa ha rivelato?

William e Kate rapporto in crisi?

Ci sono così tanti rumors in merito al rapporto tra William e sua moglie, con l’ombra di un’altra donna che sembra stia distruggendo la favola.

Nonostante tutto loro due sono la coppia più invidiata, che incarna proprio il sogno classico con tre bambini splendidi che formeranno la nuova generazione dei Royal.

Sappiamo bene che la Duchessa non vede di buon occhio Meghan Markle, che vorrebbe nuovamente attiva la sua amicizia con il cognato Principe Harry e che non ci fossero tutti questi gossip assurdi.

Ma in tutto questo, cosa ha da dire la zia di William e Harry?

La rivelazione su Kate della zia di Harry e William

Il Daily Star e altri media inglesi hanno rilasciato le parole che Sarah Ferguson avrebbe usato per descrivere la moglie di suo nipote William e tutti si sarebbero aspettati qualcosa di molto duro e diretto.

La rossa che fece scandalo ed ex moglie del Principe Andrea ha invece fatto sapere che ha una particolare adorazione per Kate, sia come persona e sia come principessa.

Prima del matrimonio non si è sentita di doverle dare consigli: