‘Non sarà mai Re’: Kate Middleton rivela a George l’atroce verità sul suo destino

Il piccolo George sarà re in futuro? Kate Middleton gli svela la realtà, come ha scelto di dirglielo per non spaventarlo troppo.

La Duchessa di Cambridge ha tre bambini eredi al trono, il primogenito George ha 6 anni e Kate Middleton ha deciso che sia giunto il momento di dirgli la verità.

Il difficile ruolo di madre a Buckingham Palace

I Royal britannici non hanno solo una vita fatta di lustrini e feste. Di certo possono godere di molti privilegi data la loro posizione ma hanno anche molti doveri.

La loro vita è infatti costellata fin da piccoli di impegni e di una rigida etichetta da rispettare.

Il ruolo delle madri dunque è ancora più difficile perché devono conciliare il ruolo istituzionale con quello protettivo verso i loro figli.

Per Lady Diana fu infatti molto difficile cercare di mantenere alcuni spazi di vita del tutto “normale” per i suoi figli William ed Harry ma lei ci teneva molto e cercò sempre di metterli in guardia dalla difficile vita sotto i riflettori.

Spesso eludeva la sorveglianza della security per uscire sola con i suoi bimbi e portarli ai fasti food o ai parchi divertimento.

Più rigida fu invece la Regina Elisabetta con i suoi 4 figli ma anch’ella ha dimostrato di aver grande comprensione in molte occasioni, come è capitato recentemente durante lo scandalo Epstein con il figlio Andrea.

Kate Middleton ha spiegato a George la verità

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton ama molto il suo ruolo di madre e per questo da molti è stata accomunata a Lady Diana e soprannominata addirittura “La Principessa dei bambini”.

Kate sa che il suo ruolo, difficile ora, diventerà ancora più difficile quando suo figlio, il piccolo George diventerà Re.

È suo compito infatti guidarlo verso questo compito e come riporta Il Daily Mail la Middleton ha deciso che è venuto il momento giusto per spiegare a George la verità.

Kate ha scelto una via delicata e rispettosa dell’infanzia di suo figlio, ovvero le favole con principi e principesse.

Attraverso le storie infatti, Kate sta svelando a George il suo destino: dopo il nonno Carlo ed il padre William, sarà lui ad essere il Re del Regno Unito.

La madre Kate allora, ricoprendo in futuro il ruolo di Regina Consorte sarà una figura fondamentale di guida e sostegno per il sovrano come fu ai suoi tempi per Elisabetta la Regina Madre.

Chissà se il piccolo George che ha solo 6 anni riuscirà a capire e ad accettare che la sua vita sarà diversa da quella dei compagni di scuola e che dovrà rinunciare a molte libertà come hanno fatto prima di lui tanti altri Royal.