Kate Middleton costretta a rinunciare al figlio Louis, il terribile diktatum in una lettera ufficiale

Kate Middleton costretta a rinunciare al figlio Louis, il terribile diktatum in...

Kate Middleton e la terribile rivelazione della moglie del Principe William: “Devi rinunciare al terzo figlio”

Kate Middleton è madre di George, Charlotte e Louis, tre bellissimi bambini che cura assieme al marito, il Principe William. I cinque compongono una famiglia molto affiatata e appaiono a dir poco inseparabili.

Qualcosa, però, o meglio qualcuno, avrebbe voluto dividerli o addirittura evitare che un figlio di Kate nascesse. Scopriamo cos’è accaduto…

Il desiderio di maternità di Kate

Kate Middleton non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa con molti figli. La donna è riuscita a sfornare tre eredi, tre piccoli principi che allargano la famiglia reale d’Inghilterra.

Nuove indiscrezioni svelano, però, che il principe Louis non sarebbe mai dovuto nascere…

La madre del piccolo ha parlato di questo con il tabloid britannico Express.uk, che ha fatto riemergere una lettera, scritta nel 2017, a William e Kate. Il mittente di tale epistola è l’organizzazione inglese Having Kids, che ha rivolto una richiesta choc alla famiglia reale.

La richiesta choc

Nella missiva, l’organizzazione sollecitava i duchi di Cambridge a non allargare ulteriormente la famiglia e quindi a non mettere al mondo il terzo erede. Il motivo? In virtù di una più consapevole e sostenibile pianificazione familiare.

Il messaggio è stato inviato a Kate Middleton dopo le sue dichiarazioni circa il desiderio di dare una sorellina o un fratellino a Charlotte e George.

“Prendano in considerazione la possibilità di rinunciare a un altro figlio e piuttosto di migliorare il loro piano familiare e iniziare in modo equo la vita del proprio figli”.

Non si tratta di un’imposizione, ma di un invito. La richiesta, però, è rimasta inascoltata o è giunta troppo tardi. La missiva, infatti, era datata luglio 2017, mentre l’annuncio della gravidanza di Kate era arrivato nel settembre 2017. Louis sarebbe nato quasi 10 mesi dopo dalla spedizione della lettera.

Insomma, quella richiesta è finita solo con incrementare il desiderio da parte dei due di avere un altro figlio. I bambini sono sempre una benedizione, questo, a volte, lo dimentichiamo.